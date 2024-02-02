Фестиваль «Нашествие» перенесли в пятый раз

В 2021 году мероприятие также отменили по требованию Роспотребнадзора. В 2022 году фестиваль тоже не состоялся. Однако причины тогда не объяснили. В 2023-м глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что для «Нашествия» не то время.