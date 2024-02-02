Фестиваль «Нашествие» перенесли в пятый раз

Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год. Об этом организаторы рассказали в официальной группе мероприятия.
«Мы вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля», — говорится в сообщении.
Организаторы заявили, что обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности — «это невыполнимая задача». Все купленные билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия.
Планировалось, что фестиваль пройдет в этом году с 26 по 28 июля в окрестностях деревни Аристово Боровского района Калужской области.
«Нашествие» переносят уже в пятый раз. Последний фестиваль проводили в 2019 году в Тверской области. В 2020-м «Нашествие» отменили из‑за опасности распространения коронавируса.
В 2021 году мероприятие также отменили по требованию Роспотребнадзора. В 2022 году фестиваль тоже не состоялся. Однако причины тогда не объяснили. В 2023-м глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что для «Нашествия» не то время.