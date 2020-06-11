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Фестиваль «Нашествие» перенесли на следующий год

Семён Гудошников
Вчера в 22:14

Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится. Мероприятие перенесли на 2021 год. Об этом в эфире телеканале «Россия 24 — Тверь» сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Он рассказал, что фестиваль отменили из‑за опасности распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

В следующем году «Нашествие» пройдет в июле, при этом гостей фестиваля попросили сохранить билеты за 2020 год. Кто выступит через год на фестивале, пока неизвестно.

Этим летом планировались выступления около 70 музыкальных коллективов, в числе которых «Машина времени», «Алиса», Lumen, Вячеслав Бутусов и другие.

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