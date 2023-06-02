«Нашествие» перенесли на 2024 год

В 2021 году мероприятие также отменили по требованию Роспотребнадзора. Тогда организаторы предложили вернуть билеты, перенести их на следующий год или переоформить на другого человека с помощью автоматизированного сервиса. В 2022 году фестиваль также перенесли. Однако причины тогда не объяснили.