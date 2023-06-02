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«Нашествие» перенесли на 2024 год

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:00

Музыкальный фестиваль «Нашествие» перенесли на 2024 год. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Владислав Шапша.

По его словам, сейчас не время для «Нашествия». Губернатор подчеркнул, что в ходе общения с организаторами и представителями правоохранительных органов также было принято решение об изменении места проведения фестиваля.

«Нашествие» должно было пройти в этом году с 4 по 6 августа в Боровском районе Калужской области. В лайнапе были заявлены более 100 известных музыкальных коллективов, среди которых «Чайф», «Алиса», «Ария», Lumen, «Чиж & Co», «25/17», «Жуки».

Фестиваль переносят уже не первый год. Изначально «Нашествие» планировали провести в 2020 году в подмосковном Серпухове. Однако фестиваль был отменен из‑за опасности распространения коронавируса.

В 2021 году мероприятие также отменили по требованию Роспотребнадзора. Тогда организаторы предложили вернуть билеты, перенести их на следующий год или переоформить на другого человека с помощью автоматизированного сервиса. В 2022 году фестиваль также перенесли. Однако причины тогда не объяснили.

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Владислав Шапша
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