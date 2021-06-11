«Нашествие» перенесли на следующий год по требованию Роспотребнадзора

Музыкальный фестиваль «Нашествие», который должен был пройти с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове, перенесли на 2022 год. Это произошло по требованию Роспотребнадзора Московской области, который сослался на рост числа заражений COVID-19.

На сайте фестиваля сказано, что в следующем году он пройдет на той же площадке с 29 по 31 июля. Купленные билеты можно сдать или переоформить на другой год. Сделать это можно будет в автоматизированном сервисе, который обещают запустить 25 июня.

3 июня организаторы «Нашествия» заявили, что будут пускать на фестиваль только людей с отрицательным тестом на COVID-19 и вакцинированных. Некоторые пользователи раскритиковали это, назвав мероприятие концлагерем, а его организаторов — фашистами. Они призвали бойкотировать фест.

В 2020 году «Нашествие» также не состоялось из‑за коронавируса.