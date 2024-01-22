Ася Казанцева покинула Россию из‑за жалоб на нее в Следственный комитет

Журналистка Ася Казанцева решила покинуть Россию. Она намерена переехать в Тбилиси «до наступления лучших времен» из‑за отмен её выступлений и жалоб в Следственный комитет. Об этом она написала в своем фейсбуке*.
«У меня отменились еще две лекции, в Москве и в Казани, потому что очень уж большая пошла волна хейта во всякого рода прокремлевских пабликах и СМИ. Там сообщают, среди прочего, об обращениях обеспокоенных граждан в Следственный комитет по поводу разных моих антивоенных высказываний», — пишет Казанцева.
По её словам, адвокат предупредил журналистку о возможности возбуждения уголовного дела. Она же считает, что против неё запущена кампания по дискредитации, запугиванию и выдавливанию из страны, «потому что перед выборами дорогому отечеству хочется максимально зачистить свое информационное пространство от неблагонадежных элементов».
Также Казанцева подчеркнула, что отмена лекций мешает ей зарабатывать на жизнь, а из‑за рождения ребенка риск тюремного заключения неприемлем. «Решили, что потусуюсь-ка я пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен», — пишет она.
Также просветительница рекомендовала подписчикам сходить и поставить подпись за кандидата в президенты Бориса Надеждина и позже проголосовать на президентских выборах «за кого‑нибудь человекообразного».
«Я очень верю в то, что россияне совершенно нормальные люди, ничем не хуже представителей любого другого народа, — нам просто с действующей властью сильно не повезло. Дорогое отечество много делает, особенно в последние годы, чтобы мы все поломались, но время всегда на стороне живых. Я — российский научный журналист, и как только ветер переменится и я снова смогу работать в России, я вернусь первым рейсом <…>. И мы еще будем счастливы, и у нас еще будет жизнь», — заканчивается пост Казанцевой.
В декабре журналистка подверглась травле со стороны депутата Госдумы Андрея Лугового и провластных активистов. Луговой выложил её личные данные из бота «Глаз Бога», в частности, в его посте были личный номер телефона Казанцевой и адреса квартир. «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех», — был подписан пост.
Активисты также забросали угрозами соцсети площадок, где были назначены выступления Казанцевой. В декабре у нее отменились выступления в Москве и Твери.
На прошлой неделе подписчик Sota получил ответ от главы комиссии Госдумы по этике Валентины Терешковой. Она написала, что комиссия не нашла нарушений этики и призыва к противоправным действиям в посте Лугового, по их мнению, депутат лишь воспользовался правом на свободу слова.
* Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.