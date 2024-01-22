Ася Казанцева покинула Россию из‑за жалоб на нее в Следственный комитет

«Я очень верю в то, что россияне совершенно нормальные люди, ничем не хуже представителей любого другого народа, — нам просто с действующей властью сильно не повезло. Дорогое отечество много делает, особенно в последние годы, чтобы мы все поломались, но время всегда на стороне живых. Я — российский научный журналист, и как только ветер переменится и я снова смогу работать в России, я вернусь первым рейсом <…>. И мы еще будем счастливы, и у нас еще будет жизнь», — заканчивается пост Казанцевой.