Собчак: видео с «голой вечеринки Ивлеевой» Путину показал Никита Михалков

Она уверена, что этим объясняется жесткая реакция российских властей в отношении Насти Ивлеевой, Филиппа Киркорова, Лолиты, Анны Асти, Vacio и других участников вечеринки, ведь в Кремле происходящее на закрытой вечеринке в «Мутаборе» посчитали «не только пропагандой запрещенной экстремистской ЛГБТ*, но и насмешкой над СВО, которая сейчас уже не просто операция, сейчас уже Освободительная война, которую ждет Победа».