Собчак: видео с «голой вечеринки Ивлеевой» Путину показал Никита Михалков

Никита Михалков показал Владимиру Путину видео с «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, утверждает Ксения Собчак. Ей об этом рассказали два источника «уверенно и с подробностями», пишет она в телеграм-канале.
По словам журналистки, ведущий «Бесогона» не только продемонстрировал материалы Путину, но и «сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку».
«Путин его уважает, любит и Михалков. Когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво», — отмечает Собчак.
Она уверена, что этим объясняется жесткая реакция российских властей в отношении Насти Ивлеевой, Филиппа Киркорова, Лолиты, Анны Асти, Vacio и других участников вечеринки, ведь в Кремле происходящее на закрытой вечеринке в «Мутаборе» посчитали «не только пропагандой запрещенной экстремистской ЛГБТ*, но и насмешкой над СВО, которая сейчас уже не просто операция, сейчас уже Освободительная война, которую ждет Победа».
Отметив влияние Михалкова, Собчак обратилась к нему с просьбой помочь найти и наказать авторов скандального репортажа «Экспресс-газеты» с похорон поэта Льва Рубинштейна.
«Птичья головка, глаза навыкате и гои, убежденный русофоб и издевательское пародийное коверкание языка — гэканье. Мне кажется, даже какие‑нибудь нацики под водочку на кухне про евреев культурнее говорят», — оскорблена Собчак.
«Как Вы считаете, в стране, победившей фашизм, проводящей операцию денацификации соседних стран, борющейся с сатанизмом, есть ли место такому публичному антисемитизму? Статья уже удалена, но может быть Вы поможете нам всем узнать ее автора, он же буквально насаждает антисемитизм стране! Мне кажется, это не менее важно, чем обсуждение „голой вечеринки“», — заканчивается пост журналистки.
Вечеринка Ивлеевой под названием Almost Naked Party («Почти голая вечеринка») состоялась с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор». В ивенте приняли участие Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
После появления фотографий с вечеринки в сети Ивлеева и другие участники события подверглись критике со стороны православных активистов, некоторых депутатов и подписчиков Z-пабликов. Видеоблогер записала обращение, в котором извинилась за организацию ивента, вскоре появились подобные ролики от Собчак, Киркорова, Лолиты и Билана.
Компании «Тинькофф Банк» и МТС прекратили сотрудничество с Ивлеевой. У Лолиты и Анны Асти отменились несколько концертов, Vacio отправился под арест сначала на 15 и потом еще на 10 суток, а также получил повестку в военкомат в зале суда. Также почти всех вырезали из новогодних телешоу.
Ранее The Moscow Times* и Baza также со ссылкой на источники писали о преследовании артистов по команде из администрации президента России. Один из собеседников Baza утверждал, что безжалостная реакция властей на вечеринку призвана «переключить внимание и направление гнева граждан от Кремля в сторону „зажравшихся звезд“».
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.
* The Moscow Times внесено Минюстом в список иноагентов.