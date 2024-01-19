«Экспресс газета» удалила репортаж с похорон Льва Рубинштейна. Издание обвинили в антисемитизме

С сайте «Экспресс газеты» убрали репортаж с похорон Льва Рубинштейна, сейчас он доступен только в веб-архиве. Ранее материал раскритиковали за антисемитизм, а петербургский депутат Борис Вишневский пообещал обратиться в полицию.
В материале умершего поэта назвали «убежденным русофобом», а похороны описали фразой: «Рукопожатная общественность стеклась на Красную Пресню, чтобы взглянуть в последний раз на его птичью головку, обмотанную в еврейский молитвенный платок таллит, и помянуть недобрым словом гоев, коих так не любил и презирал усопший».
Автор заметки Михаил Васильев привел цитату Рубинштейна про «это не общество, не народ, а поголовье» якобы сказанную про русский народ. На самом деле эти слова поэт говорил о людях без исторической памяти и в контексте ликвидации организации «Мемориал».
«Всю свою 76-летнюю жизнь он посвятил уничтожению нашей страны, которая вначале называлась СССР, а затем Российской Федерацией. <…> Как черт от ладана сей поэт вздрагивал при виде георгиевской ленточки. Gосле нелепого ДТП неподалеку от синагоги в Марьиной роще и последующей кончины русофоба все западные газетенки лили крокодиловы слезы.», — пишет Васильев.
«В ДК „Рассвет“ на Красной Пресне, где от обилия народа еврейскому яблоку-таппуаху негде было упасть, 17 января тоже были заплаканные лица. „Азохен вей! Кто же тепегь поднимет знамя богьбы с пгоклятым путинизмом?“ — читалось в их слегка навыкате глазах. Смех да и только», — заканчивается его заметка.
Скриншоты статьи «Экспресс газеты» опубликовала адвокатка Татьяна Соломина. «Извините, мы всё ещё боремся с фашизмом или уже победили? Я не для себя, подруга из Израиля интересуется», — комментирует она.
В сети материал раскритиковали и назвали антисемитским. Петербургский депутат Борис Вишневский сравнил его с заметками нацистской газеты «Дер Штюрмер».
«Вот где нацистов бы поискать — а не в Украине и Европе. Хотя текст и удален, но преступление налицо. Статья 282 УК в чистейшем виде. Поэтому, учитывая, что все очень широко разошлось, направлю заявление о преступлении», — написал он.