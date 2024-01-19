«Экспресс газета» удалила репортаж с похорон Льва Рубинштейна. Издание обвинили в антисемитизме

«Вот где нацистов бы поискать — а не в Украине и Европе. Хотя текст и удален, но преступление налицо. Статья 282 УК в чистейшем виде. Поэтому, учитывая, что все очень широко разошлось, направлю заявление о преступлении», — написал он.