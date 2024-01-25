Вышел трейлер спешела «Обратной стороны Земли» к 14 февраля

«Обратная сторона Земли» рассказывает об инопланетянах Корво и Терри, а также репликантах Юмьюлаке, Джесси и Пупе, которые потерпели крушение и были вынуждены приземлиться на Земле, которая уже и так перенаселена другими разумными существами.