Вышел трейлер спешела «Обратной стороны Земли» к 14 февраля

Hulu показал трейлер спешела мультсериала «Обратная сторона Земли» ко Дню святого Валентина. Его премьера состоится 5 февраля.
В ролике Корво объявляет о своем плане испортить 14 февраля. В одно мгновение земля погружается в хаос: жуткий купидон попадает на планету из шоколадного ассорти, люди дерутся у Эйфелевой башни, а попугаи по какой‑то причине устраивают революцию.
«Я говорил тебе, что нам не следовало убирать любовь из мира», — говорит Джесси. «Это очень плохо и может привести к разрушению планеты», — неохотно соглашается Корво.
«Обратная сторона Земли» рассказывает об инопланетянах Корво и Терри, а также репликантах Юмьюлаке, Джесси и Пупе, которые потерпели крушение и были вынуждены приземлиться на Земле, которая уже и так перенаселена другими разумными существами.
В четвертом сезоне мультсериала актер Дэн Стивенс заменил Джастина Ройланда в озвучке Корво. От работы с последним студия отказалась после обвинений в домашнем насилии. Несмотря на полное оправдание одного из создателей «Рика и Морти», компания не стала предлагать ему новое соглашение, вероятно, из‑за создания токсичной рабочей обстановки на площадке.