Актер Дэн Стивенс заменит Джастина Ройланда в озвучке «Обратной стороны Земли»

К касту мультсериала «Обратная сторона Земли» присоединился британский актер Дэн Стивенс («Логан», «Евровидение: Fire Saga»), сообщил изданию The Hollywood Reporter видеохостинг Hulu, на котором выходит мультсериал.
В четвертом сезоне заменит Джастина Ройланда, от работы с которым студия отказалась после обвинений в домашнем насилии. Несмотря на полное освобождение одного из создателей «Рика и Морти» компания не стала предлагать ему новое соглашение, вероятно, из‑за создания токсичной рабочей обстановки на площадке.
Стивенс будет озвучивать персонажа Корво, ворчливого инопланетянина, который всегда носит церемониальные одежды и исповедует ненависть к Земле. Он отчаянно хочет починить их космический корабль, чтобы сбежать на новую планету.
Hulu уже опубликовал тизер с дебютом Стивенса. В нем Корво случайно получает дротиком в горло, ему тут же оказывают помощь лазером, отчего он получает новый голос. На все возмущения Терри отвечает, что так ему нравится даже больше, а остальные персонажи соглашаются, что Корво звучит в целом по-прежнему и никто не заметит подмены.
Корво также озвучивает вступительную заставку. В ней он кратко рассказывает события до сюжета мультсериала и говорит, что «в лазере были хронотоны», поэтому его новый голос также появится и во флэшбеках.
Все 11 эпизодов четвертого сезона «Обратной стороны Земли» выйдут 14 августа на Hulu. Также на следующий год запланирован специальный выпуск ко Дню святого Валентина. Сериал, исполнительными продюсерами которого являются Майк Макмэхан и Джош Байсел, получил досрочное продление на пятый сезон еще в октябре прошлого года.
Ройланд был отстранен от работы над «Солнечными противоположностями» и потерял продюсерскую сделку с 20th Animation в начале этого года после того, как его также уволили из культового хита Adult Swim «Рик и Морти». Ройланд был одним из создателей этого шоу вместе с Дэном Хармоном и озвучивал обе главные роли. В настоящее время компания Adult Swim продолжает поиск кандидатов на замену Ройланду, поскольку, по словам источников THR, Рика и Морти теперь могут озвучивать два разных актера.
Hulu, тем временем, еще не принял решение о будущем «Человека-коалы», мультсериала, который Ройланд продюсировал и озвучивал. Его первый восьмисерийный сезон которого вышел в январе.