Актер Дэн Стивенс заменит Джастина Ройланда в озвучке «Обратной стороны Земли»

Ройланд был отстранен от работы над «Солнечными противоположностями» и потерял продюсерскую сделку с 20th Animation в начале этого года после того, как его также уволили из культового хита Adult Swim «Рик и Морти». Ройланд был одним из создателей этого шоу вместе с Дэном Хармоном и озвучивал обе главные роли. В настоящее время компания Adult Swim продолжает поиск кандидатов на замену Ройланду, поскольку, по словам источников THR, Рика и Морти теперь могут озвучивать два разных актера.