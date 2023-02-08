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Непристойные предложения и срывы питчей: THR узнал, как Джастин Ройланд вел себя с коллегами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:36

В январе бывшая девушка Джастина Ройланда, соавтора сериала «Рик и Морти», обвинила его в домашнем насилии. Тогда же выяснилось, что в 2020 году сценариста арестовывали по таким же обвинениям, но выпустили под залог. The Hollywood Reporter поговорил с его коллегами, которые рассказали о его поведении в последние годы.

Порногифки и тяга к 14-летней

Однажды Джастин Ройланд написал сообщение бывшему редактору журнала Mad и давней фанатке «Рика и Морти» Элли Герц. В тот момент она готовила специальный выпуск про шоу. Ройланд попросил ее написать песню о грубом половом акте, присылал гифки с порнографией и непристойные предложения, утверждает она. «Я опубликовала свои личные сообщения, потому что хотела внести свой вклад в кучу доказательств и подтвердить, что он так себя ведет», — сказала Герц.

Одной несовершеннолетней девушке, которая сидела в твиттере под анонимным аккаунтом, Ройланд посоветовал сбежать из дома и сдаться в сексуальное рабство. В сети обратили внимание на старые интервью сценариста: в подкасте 2011 года он пошутил, что его привлекает «гребаная 14-летняя девушка, которая выглядит так, будто ей 18, и [у нее] большие сиськи», и сразу же заявил, что он не педофил. Также пользователи теперь по-другому воспринимают его шутки об инцесте и сексуальных отклонениях.

После начавшегося скандала сотрудники утверждали, что вклад Ройланда в «Рика и Морти» и другие проекты невелик: он всего лишь озвучивал персонажей, но не писал сюжет. Они едва знали человека, о котором пишут в СМИ. Его коллеги по «Рику и Морти» попросили Adult Swim и материнскую компанию Warner Bros. Discovery разъяснить обществу, что для них обвинения в адрес Ройланда тоже стали неожиданностью.

Adult Swim и стриминг Hulu разорвали отношения с Ройландом. Сценарист больше не сможет озвучивать персонажей «Рика и Морти», в том числе Морти. Игровая студия Squanch Games, созданная совместно с Ройландом, объявила о его уходе с поста генерального директора.

Ройланд все обвинения отрицает. Следующее судебное заседание состоится в конце апреля.

Уход в тень и срывы питчей

Поначалу, во время работы над первым сезоном «Рика и Морти» Ройланда и второго соавтора шоу Дэна Хармона, все шло хорошо, пишет THR. По словам источников, «парни Дэна» казались более интеллигентными в отличие от «сумасшедших парней» Джастина: Хармон не раз отказывал Ройланду в «глупых идеях» — например, сделать историю о какашке с глазами.

Когда пришло время второго сезона, Ройланд начал отдаляться, все реже и реже появляясь в сценарной комнате. В какой‑то момент он садился от своих коллег так далеко, что ему приходилось пользоваться биноклем (обычно через него смотрели на дикую природу в горах над Бербанком), чтобы прочитать написанное на доске. «Этому парню нравится быть дома со своими собаками, а не в комнате со сценаристами», — рассказал THR собеседник.

© Rachel Lovinger/Flickr

В третьем сезоне «Рика и Морти» Ройланд все еще был занят общим делом, но часто становился «угрюмым, раздражительным, необщительным и ворчливым, как будто ему всегда хотелось заняться чем‑то другим». Он отвлекался, срывал питчи сценаристов нелепыми шутками, посылал коллег за игрушечным оружием Nerf и играл с ним до конца дня, из‑за чего работа никак не заканчивалась. Некоторые его бывшие коллеги признались, что было бы легче, если бы Ройланд вообще не появлялся в комнате.

Вскоре Ройланд совсем перестал приходить на встречи сценаристов, хотя время от времени заезжал в офис и проводил экскурсии для известных фанатов «Рика и Морти» — рэпера Канье Уэста, комиков из шоу «Impractical Jokers» и порнозвезды Райли Рид. Тем временем отношения между Хармоном и Ройландом стали настолько напряженными, что телеканалу Adult Swim пришлось пригласить посредника, который мог бы хоть как‑то наладить отношения.

К тому моменту у Ройланда уже была невеста, и он открыто говорил об их предпочтениях к сексу втроем. Один из собеседников THR сказал, что коллеги подобное просто игнорировали, но близкий к Ройланду источник уверяет, что речь тогда шла о сюжете шоу, а не о личной жизни. В то же время, по словам сразу нескольких инсайдеров, Ройланд поздно ночью отправил сотруднице «действительно жуткое» сообщение с просьбой прийти к нему домой, но та решила публично не поднимать тему.

Ройланд озвучивает выпившего Морти

С тех пор Ройланд занимался лишь озвучиванием героев в «Рике и Морти», делая это из своего дома. То же самое случилось и с другими его проектами — «Обратной стороной Земли» и «Человеком-коалой». В последнем шоу ему доверили голос только одного персонажа из третьего эпизода — Ройланд чуть не сорвал сроки, а его героя в итоге убили в конце той же серии. По словам источников, сценарист стремился получить голоса ключевых персонажей, ведь так он мог защитить себя от увольнения.

Несколько инсайдеров говорят, что он сбегал с работы. Для сотрудников это не было неожиданностью, но каждый раз приводило в бешенство. Руководство же оправдывало поведение Ройланда «эксцентричностью гениального чудака».

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