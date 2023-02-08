Непристойные предложения и срывы питчей: THR узнал, как Джастин Ройланд вел себя с коллегами

К тому моменту у Ройланда уже была невеста, и он открыто говорил об их предпочтениях к сексу втроем. Один из собеседников THR сказал, что коллеги подобное просто игнорировали, но близкий к Ройланду источник уверяет, что речь тогда шла о сюжете шоу, а не о личной жизни. В то же время, по словам сразу нескольких инсайдеров, Ройланд поздно ночью отправил сотруднице «действительно жуткое» сообщение с просьбой прийти к нему домой, но та решила публично не поднимать тему.