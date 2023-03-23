С соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда сняли обвинения в домашнем насилии

Окружная прокуратура округа Ориндж сняла все обвинения в домашнем насилии в отношении соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда. Об этом сообщает Deadline.
«Мы сняли обвинения сегодня в связи с тем, что у нас не было достаточных доказательств, чтобы доказать дело вне всяких разумных сомнений», — заявил представитель окружного прокурора.
В своих соцсетях Ройланд прокомментировал решение прокуратуры. По словам соавтора «Рика и Морти», он до сих пор потрясен той «ужасной ложью, которую распространили о нем в ходе этого процесса».
«Больше всего я разочарован тем, что так много людей столь быстро осудили меня, не зная фактов, основываясь лишь на словах озлобленной бывшей девушки, которая пыталась обойти надлежащую правовую процедуру и „отменить“ меня. Позорно, что ей удалось это сделать, хотя бы частично», — сказал он.
13 января прокуратура округа Ориндж предъявила обвинения соавтору «Рика и Морти» по уголовному делу 2020 года о домашнем насилии и лишении свободы с применением угрозы, насилия, мошенничества или обмана.
Ройланд свою вину не признал. Адвокат настаивал на невиновности своего клиента, отмечая, что «у нас есть все основания полагать, что дело будет прекращено, как только окружная прокуратура завершит методичный анализ доказательств».