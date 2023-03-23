С соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда сняли обвинения в домашнем насилии

«Больше всего я разочарован тем, что так много людей столь быстро осудили меня, не зная фактов, основываясь лишь на словах озлобленной бывшей девушки, которая пыталась обойти надлежащую правовую процедуру и „отменить“ меня. Позорно, что ей удалось это сделать, хотя бы частично», — сказал он.