Hulu вслед за Adult Swim уволил обвиненного в насилии Джастина Ройланда

Hulu объявил о разрыве отношений с создателем «Рика и Морти» Джастином Ройландом. Об этом сообщает Deadline.
Ройланд является соавтором и участником озвучивания сериала «Обратная сторона Земли» на стрим-сервисе и исполнительным продюсером комедии «Человек-коала». Hulu не станет закрывать проекты; ожидается, что они продолжатся без его участия.
Ранее об обрыве связей с Ройландом заявил канал Adult Swim. Персонажи, которым он подарил свой голос (Рик Санчес и Морти Смит), будут переозвучены.
13 января прокуратура округа Ориндж предъявила обвинения соавтору «Рика и Морти» по уголовному делу 2020 года о домашнем насилии и лишении свободы с применением угрозы, насилия, мошенничества или обмана.
Ройланд свою вину не признал. В случае обвинительного приговора ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Адвокат настаивает на невиновности своего клиента, отмечая, что «у нас есть все основания полагать, что дело будет прекращено, как только окружная прокуратура завершит методичный анализ доказательств».