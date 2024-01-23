Очки смешанной реальности Apple Vision Pro распроданы

Первую партию очков смешанной реальности Vision Pro, презентованных Apple в прошлом году, раскупили за выходные. Время доставки составляет от пяти до семи недель, а в магазинах Apple закончились устройства.
По оценке аналитика Минг-Чи Куо, Apple продала на предпродажах от 160 до 180 тыс. штук Vision Pro, хотя ранее предполагалось, что на складах лежит от 60 до 80 тыс. экземпляров. Спрос мог снизиться после первой волны скупки гарнитуры, добавил он.
Ранее сообщалось, что Apple, вероятно, пришлось резко сократить производство с миллиона до менее 400 тыс. шлемов из‑за ряда проблем. После анонса Vision Pro главе Apple Тиму Куку пришлось оправдывать высокую цену на новинку: это «самая передовая электроника на планете» и «технология завтрашнего дня», говорил он. Бизнесмен не знает, сможет ли «обычный покупатель» позволить себе эту гарнитуру.
Vision Pro по цене 3499 долларов показали летом 2023 года. Компания называет очки смешанной реальности самым важным своим устройством после айфона. Это один из самых дорогих гаджетов Apple, продажи которого стартуют 2 февраля.