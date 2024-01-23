Очки смешанной реальности Apple Vision Pro распроданы

Ранее сообщалось, что Apple, вероятно, пришлось резко сократить производство с миллиона до менее 400 тыс. шлемов из‑за ряда проблем. После анонса Vision Pro главе Apple Тиму Куку пришлось оправдывать высокую цену на новинку: это «самая передовая электроника на планете» и «технология завтрашнего дня», говорил он. Бизнесмен не знает, сможет ли «обычный покупатель» позволить себе эту гарнитуру.