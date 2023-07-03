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FT: Apple снизила план выпуска шлемов Vision Pro

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:55

Apple снизила планы по производству шлемов смешанной реальности Vision Pro — с миллиона устройств до менее 400 тыс. в 2024 году, сообщает Financial Times. Что именно заставило компанию отказаться от планов, не уточняется.

Один из источников FT представляет китайскую компанию Luxshare, которая единственная собирает Vision Pro. Два китайских поставщика заявили изданию, что Apple попросила их предоставить в первый год комплектующие для 130–150 тыс. шлемов.

Ни Apple, ни Luxshare на запрос FT не ответили.

Vision Pro позиционируется как самое важное устройство Apple после iPhone, отмечает FT. Устройство презентовали 5 июня. Стоить оно будет 3500 долларов. «Афиша Daily» собирала реакции из интернета на новинку Apple.

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