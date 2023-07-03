FT: Apple снизила план выпуска шлемов Vision Pro

Один из источников FT представляет китайскую компанию Luxshare, которая единственная собирает Vision Pro. Два китайских поставщика заявили изданию, что Apple попросила их предоставить в первый год комплектующие для 130–150 тыс. шлемов.
Ни Apple, ни Luxshare на запрос FT не ответили.
Vision Pro позиционируется как самое важное устройство Apple после iPhone, отмечает FT. Устройство презентовали 5 июня. Стоить оно будет 3500 долларов. «Афиша Daily» собирала реакции из интернета на новинку Apple.
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