Тим Кук считает цену на Vision Pro оправданной, но не знает, смогут ли обычные люди себе их купить

«Технология и степень ее разработки просто потрясают. У вас появляется разрешение более 4K для каждого глаза. Конечно, это не бесплатно. Это стоит определенных денег. Но я думаю, что это отличная цена», — сказал Кук. В Vision Pro встроены 12 камерам, пятью датчиков, шесть микрофонов и два чипа — M2 (он встроен также в MacBook Pro) и новый под названием R1.