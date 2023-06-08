Тим Кук считает цену на Vision Pro оправданной, но не знает, смогут ли обычные люди себе их купить

«Технология и степень ее разработки просто потрясают. У вас появляется разрешение более 4K для каждого глаза. Конечно, это не бесплатно. Это стоит определенных денег. Но я думаю, что это отличная цена», — сказал Кук. В Vision Pro встроены 12 камерам, пятью датчиков, шесть микрофонов и два чипа — M2 (он встроен также в MacBook Pro) и новый под названием R1.
Во время беседы ведущая программы спросила Кука, сможет ли «обычный покупатель» взять себе Vision Pro по такой цене. «Я не знаю. Я думаю, что люди будут принимать разные решения в зависимости от их текущего финансового положения», — ответил он.
Аналитик дисплеев Росс Янг предположил, что доля встроенны[в Vision Pro экранов «составляет более 10% от цены» Vision Pro, поэтому он «не удивлен» ценой.
Apple презентовала очки Vision Pro 5 июня на очередной презентации. Устройство быстро стало главной темой для обсуждения среди техноблогеров, и они тоже засомневались, что разработка станет массовой из‑за высокой цены.
Продажи Vision Pro должны стартовать в начале 2024 года. В магазинах Apple любой желающий сможет протестировать очки.