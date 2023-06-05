Apple проводит презентацию в рамках конференции WWDC 2023. Рассказываем о главных новинках компании.
Новость дополняется
MacBook Air 15 дюймов
- Процессор Apple M2;
- Максимальный объём оперативной памяти — 24 ГБ, а встроенного хранилища — 2 ТБ;
- Время автономной работы модели — до 18 часов;
- Толщина устройства — 11,5 мм, в компании утверждают, что это самый тонкий пятнадцатидюймовый ноутбук в мире;
- Цена от 1299 долларов.
Mac Studio и чип M2 Ultra
- Процессор M2 Ultra оснащен 24 ядрами и до 76 видеоядер;
- Чип включает в себя 134 миллиарда транзисторов.
iOS17
- Персонализированные экраны звонков;
- Live Voicemail, которая переводит аудио во время вызова в текст;
- Возможность отправить видео в Facetime по аналогии с автоответчиком;
- Поисковые фильтры в IMessage, текстовая расшифровка голосовых сообщений и возможность делиться местоположением в реальном времени;
- NameDrop — функция, с помощью которой можно поднести два телефона друг к другу и поменяться контентом, включая номера телефонов и медиафайлы. Эта опция в том числе работает с Apple Watch;
- Обновленная коррекция ввода на основе ИИ. Будет ли эта опция поддерживать русский язык, пока неизвестно;
- Новое приложение Journal;
- Ночной режим зарядки в горизонтальном режиме. Поддерживаются виджеты, Siri, календарь и многое другое.
iPadOS 17
- Обновленные виджеты и экран блокировки. Теперь приложениями можно управлять прямо с виджетов, а экран персонализировать, как на iPhone;
- Приложение Health;
- Обновленная коррекция ввода на основе ИИ;
- Возможность запускать несколько таймеров одновременно;
- Расширенная поддержка редактирования PDF-файлов. Теперь работать над PDF-файлами можно совместно, и все изменения в них будут синхронизироваться в режиме реального времени. Также в «Заметках» появилась полноценная поддержка PDF-файлов.
Mac OS Sonoma
- Виджеты, которые можно располагать прямо на рабочем столе без ограничений;
- Специальный игровой режим, оптимизирующий систему под высокую производительность. Он также будет усиливать сигнал bluetooth для снижения инпут лагов от геймпадов для PlayStation и Xbox;
- Функция, позволяющая отделять фон во время работы камеры на Мас. Будет работать с FaceTime, ZOOM и другими программами;
- Safari стал быстрее и более защищенным. Разработчики веб-приложений получили новые инструменты для создания продвинутых программ и сервисов в браузере;
- Веб-страницы, которые можно добавлять в док macOS, чтобы получать к ним быстрый доступ.
Death Stranding: Director’s Cut и другие игры
Death Stranding: Director’s Cut выйдет на macOS. Об этом сообщил сам Хидео Кодзима на презентации Apple. Дата релиза, пока неизвестна. По словам геймдизайнера, его следующие игры тоже должны будут выйти на Mac.
На Mac также выйдут такие тайтлы, как World of Warcraft, The Medium, SnowRunner, перезапуск Layers of Fear, Elex 2, Fort Soils, Stray и Humankind.
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