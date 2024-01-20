Петицию за увольнение проводницы, выкинувшей кота Твикса из поезда, подписали больше 75 тыс. человек

Больше 75 тыс. человек подписали петицию за увольнение проводницы поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург», которая выкинула на мороз кота Твикса. Петиция с таким призывом появилась на Change.org 19 января.
Ее авторка Дарья Сутулова отмечает, что питомец находился в поезде легально, ведь на него была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Она уверена, что проводница сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь, и в итоге животное погибло.
Девушка и еще 75 тыс. подписавших требуют от РЖД уволить сотрудницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб.
Сутулова подчеркивает, что гибель домашнего животного может являться основанием для взыскания компенсации морального вреда, в частности, в связи с привязанностью, психологической зависимостью от животного.
Утром 20 января Твикс был обнаружен мертвым в Кирове, где на стоянке его вышвырнула из вагона проводница. То, что волонтеры нашли именно его кота, позже подтвердил владелец.
Животное больше недели слонялось по городу после того, как его силой заставили покинуть вагон и разлучили с опекуном. Проводница заметила его гулящего по салону, не нашла хозяина и решила, что он бродячий.
Транспортная полиция не нашла нарушений в действиях сотрудницы. В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных, в частности, запретить проводникам высаживать их из поезда.