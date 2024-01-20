Петицию за увольнение проводницы, выкинувшей кота Твикса из поезда, подписали больше 75 тыс. человек

Ее авторка Дарья Сутулова отмечает, что питомец находился в поезде легально, ведь на него была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Она уверена, что проводница сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь, и в итоге животное погибло.