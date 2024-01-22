В Подмосковье той-терьера высадили из электрички на мороз

По информации телеграм-каналов, терьер Арчи ехал вместе с владельцем в электричке. Мужчина ввязался в конфликт с другим пассажиром, и охрана вывела его из поезда. Пес же остался в вагоне.
Охранники обнаружили животное позже во время обхода вагонов. Его сфотографировали и высадили на ближайшей станции в Чехове. Там след Арчи оборвался.
После этого хозяин организовал поиски, они длятся уже шестой день. В разговоре с журналистами он сообщил, что ему написал неизвестный и рассказал об обнаружении терьера.
«Пока точно ничего не знаю. Может быть, мошенники, может, и нет. Еду на встречу», — передает его слова «Подъем».
История Арчи отчасти похожа на трагедию кота Твикса, о судьбе которого тысячи россиян переживали в эти выходные. Проводница высадила кота из поезда в Кирове, не найдя его хозяина. Волонтеры обнаружили тело животного в субботу утром.
Транспортная полиция не нашла нарушений в действиях сотрудницы. В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных, в частности запретить проводникам высаживать их из поезда.