В Подмосковье той-терьера высадили из электрички на мороз

Максим Саблин
Сегодня в 14:30
Изображение: из фрагмента объявления/«Подъем»

Той-терьера высадили из электрички в подмосковном Чехове. Хозяин ищет питомца уже неделю. Об этом пишут Baza и «Подъем».

По информации телеграм-каналов, терьер Арчи ехал вместе с владельцем в электричке. Мужчина ввязался в конфликт с другим пассажиром, и охрана вывела его из поезда. Пес же остался в вагоне.

Охранники обнаружили животное позже во время обхода вагонов. Его сфотографировали и высадили на ближайшей станции в Чехове. Там след Арчи оборвался.

После этого хозяин организовал поиски, они длятся уже шестой день. В разговоре с журналистами он сообщил, что ему написал неизвестный и рассказал об обнаружении терьера.

«Пока точно ничего не знаю. Может быть, мошенники, может, и нет. Еду на встречу», — передает его слова «Подъем».

История Арчи отчасти похожа на трагедию кота Твикса, о судьбе которого тысячи россиян переживали в эти выходные. Проводница высадила кота из поезда в Кирове, не найдя его хозяина. Волонтеры обнаружили тело животного в субботу утром.

Транспортная полиция не нашла нарушений в действиях сотрудницы. В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных, в частности запретить проводникам высаживать их из поезда.

Петиция за увольнение проводницы на данный момент набрала больше 353 тыс. подписей на Change.org.

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