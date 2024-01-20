Мизулина предложила поставить памятник коту Твиксу и наказать выкинувшую его проводницу

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда, по статье о жестком обращении с животными. В случае возбуждения дела проводнице может грозить до трех лет тюрьмы.
Мизулина также предложила подумать над памятником коту в Кирове. «История растопила сердца людей по всему миру. Многие следили и переживали», — добавила она.
Твикса потеряли в Кирове 11 января. Проводница вышвырнула кота из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург после того, как не смогла найти его хозяев в вагоне и приняла его за бродячего. На улице в этот день был тридцатиградусный мороз.
Тогда владельцу кота отказали в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Он заявил, что обратится в прокуратуру по факту кражи.
Сегодня, 20 октября, кота нашли мертвым. Поисками животного занимались около 5000 человек. После этого в РЖД заявили, что запретят проводникам высаживать животных из поезда. В компании уточнили, что в подобных ситуациях обнаруженное животное будут передавать работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом зоозащитников.