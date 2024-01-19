Роберт Дауни-младший: «Кристофер Нолан ненавидит, когда его узнают на улице»

Узнаваемость стала большой проблемой для Кристофера Нолана после выхода «Оппенгеймера». Об этом рассказал исполнитель одной из главных ролей в фильме Роберт Дауни-младший на красной дорожке фестиваля «Сандэнс».
По словам актера, ошеломительный успех фильма привел к тому, что британского режиссера начали узнавать на улице не только поклонники, но и другие люди. «Он пытается отгородиться от этой новой реальности, как от огня», — поделился Дауни-младший.
Сам Нолан был рад вернуться на кинофестиваль, который когда‑то запустил его карьеру с фильмом «Помни…» («Мементо»). По словам постановщика, «никто не хотел за него браться до того, как его не показали на „Сандэнсе“». «Если тебе удалось пропихнуть свой фильм на „Сандэнс“, у тебя появится аудитория», — подытожил Нолан.
«Мементо» попал рейтинг 10 лучших фильмов, входивших в программу американского независимого кинофестиваля. Первое место заняла драма «Одержимость» Дэмиена Шазелла.
«Оппенгеймер», вышедший в июле 2023 года, собрал в мировом прокате более 950 млн долларов и стал третьим по кассовости фильмом года.