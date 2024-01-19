Роберт Дауни-младший: «Кристофер Нолан ненавидит, когда его узнают на улице»

Сам Нолан был рад вернуться на кинофестиваль, который когда‑то запустил его карьеру с фильмом «Помни…» («Мементо»). По словам постановщика, «никто не хотел за него браться до того, как его не показали на „Сандэнсе“». «Если тебе удалось пропихнуть свой фильм на „Сандэнс“, у тебя появится аудитория», — подытожил Нолан.