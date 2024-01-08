«Оппенгеймер» и «Наследники»: победители «Золотого глобуса-2024»

• Лучший драматический сериал — «Наследники»

• Лучший комедийный сериал — «Медведь»

• Лучший мини-сериал — «Грызня»

• Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)

• Лучшая женская роль в драматическом сериале — Сара Снук за («Наследники»)

• Лучшая женская роль в комедийном сериале — Айо Эдебери («Медведь»)

• Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

• Лучшая мужская роль в мини-сериале — Стивен Ян («Грызня»)

• Лучшая женская роль в мини-сериале — Али Вонг («Грызня»)

• Лучшая мужская роль второго плана в сериале — Мэттью Макфэдиен за («Наследники»)

• Лучшая женская роль второго плана в сериале — Элизабет Дебики («Корона»)