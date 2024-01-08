«Оппенгеймер» и «Наследники»: победители «Золотого глобуса-2024»

В Лос-Анджелесе объявили победителей 81-й премии «Золотой глобус». Лауреатов впервые выбирали эксперты из 75 стран, в состав которых вошли Антон Долин* от Латвии и критикесса Юлия Лоло от России.
Триумфатором премии стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Лента была представлена в восьми номинациях и в итоге унесла с собой рекордные пять наград.
Основные победители «Золотого глобуса» (фильмы)
• Лучшая драма — «Оппенгеймер»
• Лучший мультфильм — «Мальчик и птица»
• Лучший иностранный фильм — «Анатомия падения»
• Лучшая комедия/мюзикл — «Бедные-несчастные»
• Лучший режиссер — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
• Лучшая мужская роль в драме — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
• Лучшая женская роль в драме — Лили Глэдстоун («Убийца цветочной луны»)
• Лучшая женская роль в комедии/мюзикле — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
• Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле — Пол Джаматти («Оставленных»)
• Лучшая мужская роль второго плана в фильме — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
• Лучшая женская роль второго плана в фильме — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
• Лучший сценарий — «Анатомия падения»
• Лучшая оригинальная песня — Билли Айлиш («What Was I Made For?» из «Барби»)
• Лучший саундтрек — Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»)
Основные победители «Золотого глобуса» (сериалы)
• Лучший драматический сериал — «Наследники»
• Лучший комедийный сериал — «Медведь»
• Лучший мини-сериал — «Грызня»
• Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)
• Лучшая женская роль в драматическом сериале — Сара Снук за («Наследники»)
• Лучшая женская роль в комедийном сериале — Айо Эдебери («Медведь»)
• Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
• Лучшая мужская роль в мини-сериале — Стивен Ян («Грызня»)
• Лучшая женская роль в мини-сериале — Али Вонг («Грызня»)
• Лучшая мужская роль второго плана в сериале — Мэттью Макфэдиен за («Наследники»)
• Лучшая женская роль второго плана в сериале — Элизабет Дебики («Корона»)
Летом 2023 года «Золотой глобус» стал коммерческим предприятием после того, как компания Dick Clark Productions (давний продюсер премии) выкупила активы у Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).
Теперь номинанты и победители выбираются голосованием трехсот экспертов. Ранее за эти две задачи отвечали члены HFPA, из‑за чего не раз появлялись слухи о теневых сделках.
*Антон Долиин внесен Минюстом в список иноагентов.