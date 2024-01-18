«Оппенгеймер» и «Анатомия падения»: премия BAFTA объявила номинантов

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:12

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA. 75-я церемония награждения пройдет 18 февраля 2024 года.

Лидером по числу номинаций (13) стал байопик Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Лента была в одной номинации от того, чтобы сравняться с картиной «На Западном фронте без перемен», которая в 2023 году получила рекордные 14 номинаций.

В номинации «Лучший режиссер» четверо из шести были номинированы впервые. Речи идет о Джонатане Глейзере («Зона интересов»), Эндрю Хейе («Мы всем чужие»), Александере Пейне («Оставленные») и Жюстин Трие («Анатомия падения»).

Список номинантов в основных категориях

Лучший фильм

  • «Анатомия падения»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Оставленные»
  • «Убийцы цветочной луны»

Лучший режиссер

  • Брэдли Купер («Маэстро»)
  • Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Джонатан Глейзер («Зона интересов»)
  • Эндрю Хей («Мы всем чужие»)
  • Александер Пейн («Оставленные»)
  • Жюстин Трие («Анатомия падения»)

Лучшая актриса

  • Фантазия Баррино («Цвет пурпурный»)
  • Кэри Маллиган («Маэстро»)
  • Вивиан Опара («Улица ржи»)
  • Марго Робби («Барби»)
  • Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
  • Сандра Хюллер («Анатомия падения»)

Лучший актер

  • Брэдли Купер («Маэстро»)
  • Барри Кеган («Солтберн»)
  • Пол Джаматти («Оставленные»)
  • Колман Доминго («Растин»)
  • Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
  • Тео Ю («Прошлые жизни»)

Лучшая актриса второго плана

  • Эмили Блант («Оппенгеймер»)
  • Даниель Брукс («Цвет пурпурный»)
  • Розамунд Пайк («Солтберн»)
  • Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)
  • Клэр Фой («Мы всем чужие»)
  • Сандра Хюллер («Зона интересов»)

Лучший актер второго плана

  • Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
  • Райан Гослинг («Барби»)
  • Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)
  • Пол Мескаль («Мы всем чужие»)
  • Доминик Сесса («Оставленные»)
  • Джейкоб Элорди («Солтберн»)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Анатомия падения»
  • «Барби»
  • «Маэстро»
  • «Оставленные»
  • «Прошлые жизни»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Американское чтиво»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Зона интересов»
  • «Мы всем чужие»
  • «Оппенгеймер»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «20 дней в Мариуполе»
  • «Анатомия падения»
  • «Прошлые жизни»
  • «Общество снега»
  • «Зона интересов»

Лучший анимационный фильм

  • «Мальчик и птица»
  • «Побег из курятника-2»
  • «Элементарно»
  • «Человек-паук: Паутина вселенных»

Лучший выдающийся британский фильм

  • «Мы всем чужие»
  • «Как заниматься сексом»
  • «Наполеон»
  • «Старый дуб»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Улица ржи»
  • «Солтберн»
  • «Задира»
  • «Вонка»
  • «Зона интересов»

Лучший кастинг

  • «Анатомия падения»
  • «Как заниматься сексом»
  • «Мы всем чужие»
  • «Оставленные»
  • «Убийцы цветочной луны»

Лучший оригинальный саундтрек

  • Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»)
  • Дэниел Пембертон («Человек-паук: Паутина вселенных»)
  • Робби Робертсон («Убийцы цветочной луны»)
  • Энтони Уиллис («Солтберн)
  • Джерскин Фендрикс («Бедные-несчастные»)

Восходящая звезда

  • Джейкоб Элорди («Солтберн»)
  • Фиби Дайневор («Бриджертоны»)
  • Айо Эдебири («Медведь»)
  • Миа МакКенна-Брюс («Как заниматься сексом»)
  • Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»)
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