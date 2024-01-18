«Оппенгеймер» и «Анатомия падения»: премия BAFTA объявила номинантов

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA. 75-я церемония награждения пройдет 18 февраля 2024 года.
Лидером по числу номинаций (13) стал байопик Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Лента была в одной номинации от того, чтобы сравняться с картиной «На Западном фронте без перемен», которая в 2023 году получила рекордные 14 номинаций.
В номинации «Лучший режиссер» четверо из шести были номинированы впервые. Речи идет о Джонатане Глейзере («Зона интересов»), Эндрю Хейе («Мы всем чужие»), Александере Пейне («Оставленные») и Жюстин Трие («Анатомия падения»).
Список номинантов в основных категориях
Лучший фильм
- «Анатомия падения»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
- «Оставленные»
- «Убийцы цветочной луны»
Лучший режиссер
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Джонатан Глейзер («Зона интересов»)
- Эндрю Хей («Мы всем чужие»)
- Александер Пейн («Оставленные»)
- Жюстин Трие («Анатомия падения»)
Лучшая актриса
- Фантазия Баррино («Цвет пурпурный»)
- Кэри Маллиган («Маэстро»)
- Вивиан Опара («Улица ржи»)
- Марго Робби («Барби»)
- Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
- Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
Лучший актер
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Барри Кеган («Солтберн»)
- Пол Джаматти («Оставленные»)
- Колман Доминго («Растин»)
- Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
- Тео Ю («Прошлые жизни»)
Лучшая актриса второго плана
- Эмили Блант («Оппенгеймер»)
- Даниель Брукс («Цвет пурпурный»)
- Розамунд Пайк («Солтберн»)
- Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)
- Клэр Фой («Мы всем чужие»)
- Сандра Хюллер («Зона интересов»)
Лучший актер второго плана
- Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
- Райан Гослинг («Барби»)
- Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)
- Пол Мескаль («Мы всем чужие»)
- Доминик Сесса («Оставленные»)
- Джейкоб Элорди («Солтберн»)
Лучший оригинальный сценарий
- «Анатомия падения»
- «Барби»
- «Маэстро»
- «Оставленные»
- «Прошлые жизни»
Лучший адаптированный сценарий
- «Американское чтиво»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интересов»
- «Мы всем чужие»
- «Оппенгеймер»
Лучший фильм на иностранном языке
- «20 дней в Мариуполе»
- «Анатомия падения»
- «Прошлые жизни»
- «Общество снега»
- «Зона интересов»
Лучший анимационный фильм
- «Мальчик и птица»
- «Побег из курятника-2»
- «Элементарно»
- «Человек-паук: Паутина вселенных»
Лучший выдающийся британский фильм
- «Мы всем чужие»
- «Как заниматься сексом»
- «Наполеон»
- «Старый дуб»
- «Бедные-несчастные»
- «Улица ржи»
- «Солтберн»
- «Задира»
- «Вонка»
- «Зона интересов»
Лучший кастинг
- «Анатомия падения»
- «Как заниматься сексом»
- «Мы всем чужие»
- «Оставленные»
- «Убийцы цветочной луны»
Лучший оригинальный саундтрек
- Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»)
- Дэниел Пембертон («Человек-паук: Паутина вселенных»)
- Робби Робертсон («Убийцы цветочной луны»)
- Энтони Уиллис («Солтберн)
- Джерскин Фендрикс («Бедные-несчастные»)
Восходящая звезда
- Джейкоб Элорди («Солтберн»)
- Фиби Дайневор («Бриджертоны»)
- Айо Эдебири («Медведь»)
- Миа МакКенна-Брюс («Как заниматься сексом»)
- Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»)