«Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом в этом году. На первом месте «Барби»

Блокбастер «Оппенгеймер» Кристофера Нолана заработал более 850 млн долларов в мировом прокате. Об этом сообщает Variety.
Лента занимает третье место в списке самых кассовых фильмов года после «Барби» (1,36 млрд долларов) и «Супербратьев Марио. Фильм» (1,359 млрд). «Оппенгеймеру» удалось обогнать новые части таких блокбастеров, как «Стражи Галактики-3» (845 млн) и «Форсаж-10» (704 млн).
Это также самая кассовая картина режиссера за все время в 59 странах, включая Германию, Францию, Нидерланды, Индию, Бразилию, Испанию, Италию и Саудовскую Аравию.
По данным издания, фильм продолжает превосходить все ожидания для мрачной биографии с рейтингом R, действие которой разворачивается преимущественно в унылых комнатах с переговаривающимися учеными и политиками.
На производство «Оппенгеймера» было потрачено 100 млн долларов, а это значит, что лента принесла огромную прибыль Universal, поддержавшей фильм, и самому Нолану.
Кинолента основана на книге «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея», удостоенной Пулитцеровской премии в 2006 году. Она рассказывает о жизни американского физика, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.