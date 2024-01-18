«Одержимость» Дэмиена Шазелла назвали самым значимым фильмом «Сандэнса»

Американский независимый кинофестиваль «Сандэнс» опубликовал рейтинг лучших фильмов, входивших в программу за последние четыре десятилетия.
Чтобы составить рейтинг, организаторы фестиваля опросили более 500 кинематографистов, критиков и представителей индустрии, которые выбирали из почти 4000 фильмов, показанных на фестивале.
На первое место попала «Одержимость» Дэмиена Шазелла. Музыкальная психологическая драма рассказывает о конфликте между одаренным барабанщиком Эндрю Ниманом и руководителем джазового коллектива Терренсом Флетчером. Фильм получил три премии «Оскар», три премии BAFTA, премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус».
Второе место в рейтинге «Сандэнса» занял фильм «Бешеные псы» Квентина Тарантино, а третье — ужастик Джордана Пила «Прочь». В топ-10 также попали «Маленькая мисс Счастье», «Мементо», «Секс, ложь и видео», «Перед рассветом», «Отрочество», «И твою маму тоже» и «Просто кровь».
В этом году фестиваль пройдет с 18 по 28 января. В программе «Сандэнса» заявлен 91 фильм.