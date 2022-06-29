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Учительница задала восьмиклассникам на лето смотреть «Бесогон ТВ». Чтобы «понимать правду»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:45

В Ульяновске учительница русского языка и литературы гимназии № 44 отправила ученикам восьмого класса задание на летние каникулы. Фотографию сообщения, полученного по электронной почте, опубликовал телеграм-канал Sota.

Среди заданий есть как стандартные — чтение книг и отзыв на одну из них, работа со словарем — так и необычные. К примеру, школьникам рекомендовали «не забывать смотреть программу „Бесогон“ Никиты Михалкова, чтобы ориентироваться в политической обстановке в стране и понимать правду». Кроме того, восьмиклассникам задали выучить гимн России.

В конце письма преподавательница пожелала детям «отличного, доброго, яркого лета». Согласовано ли задание с руководством учебного заведения, не уточняется.

© Sota/Telegram

По словам источника Sota, гимназия № 44 считается в городе элитной, в ней делается упор на патриотическое воспитание. Последние записи учебного заведения в соцсетях рекламируют «Молодую гвардию» и рассказывают об акции по сбору книг для детей Донбасса.

В апреле ученикам начальной школы в Петербурге показали эпизод «Бесогон ТВ», который выходит с маркировкой 18+. Инцидент привлек внимание прокуратуры.

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