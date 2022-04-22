перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Бесогон ТВ»/YouTube
Прокуратура в Петербурге проверяет показ школьникам сюжета «Бесогона» 19:27
Нидерланды намерены отказаться от российских нефти, газа и угля до конца 2022 года 19:15
Мэру Балаклеи в Харьковской области предъявили обвинение в госизмене 19:05
В Госдуме предложили дать киберспортсменам отсрочку от армии 18:57
Лавров заявил, что переговоры с Украиной застопорились 18:30
CP24/YouTube
Умер пятикратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист «Монреаль Канадиенс» Ги Лафлер 18:25
Ic3Peak вернулись с новым альбомом «Kiss of Death» 17:51
Польский онлайн-магазин игр GOG разрешил своим сотрудницам брать «менструальные отгулы» 17:49
Reuters: Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях 17:33
OnlyFans
OnlyFans приостановит поддержку российских авторов из‑за санкций 17:32
Pusha-T опубликовал альбом «It’s Almost Dry». Он спродюсирован Канье Уэстом и Фарреллом Уильямсом 17:14
Олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова отстранили от всех международных соревнований 17:01
Следствие просит арестовать политика Кара-Мурзу по делу о «фейках» про армию. Ему грозит до 10 лет 16:57
Эд Ширан выпустил клип на ремикс «2Step», снятый в Киеве 16:49
Kremlin.ru
Путин: возможность встречи с Зеленским зависит от исхода переговоров 16:25
Нидерланды заморозили российские активы на 633 млн евро 16:06
Роскомнадзор заблокировал сайт нового S.T.A.L.K.E.R. 15:53
Группа «Гафт» выпустила клип в поддержку бездомных собак 15:46
На журналиста Илью Красильщика завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию Обновлено в 15:42
Highself представил первый продюсерский альбом. На фитах — Boulevard Depo, Tveth и OFFMi 15:35
Отключить рекламу

Прокуратура в Петербурге проверяет показ школьникам сюжета «Бесогона»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:27

Прокуратура Центрального района Петербурга проводит проверку показа четвероклассникам телепередачи Никиты Михалкова «Бесогон». Об этом пишет «Коммерсант».

Детский омбудсмен города Анна Митянина признала, что ролик нельзя было показывать детям, но сказала, что в ситуации еще предстоит разобраться. По ее словам, «маркировка „18+“ означает невозможность использования контента, даже если из программы изъяты сцены насилия». Омбудсмен добавила, что вовлечение детей в политическую деятельность противоречит закону об образовании.

Вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что в школах города уже ведутся «уроки исторического просвещения, в том числе и о мотивах начала спецоперации». «Что касается именно этой ситуации, то ведется проверка, можно ли было именно эти материалы показывать именно этой возрастной группе», — отметила она.

Инцидент произошел в школе № 321 Центрального района Петербурга. Четвероклассникам показали выпуск «Бесогона», посвященный фашизму. В нем Михалков демонстрирует кадры военной хроники Второй мировой войны вперемешку с видео современных событий на Украине, в частности заявления украинских властей. В передаче содержались сцены насилия, в том числе трупы и опыты над людьми. Представители школы уверяют, что шокирующие кадры были вырезаны перед показом для детей.

Отец одной из учениц и муниципальный депутат Валерий Шапошников заявил, что во время просмотра передачи дети плакали, а его дочь пришла домой со слезами.

«Один мальчик обещал при встрече забрызгать перцовым баллончиком показанную в фильме украинскую девочку и разобрать ее на органы, другой — рыдал, так как у него во время „спецоперации“ погибла бабушка. Кто‑то рыдал от ужаса, кто‑то плакал из‑за гибели ни в чем не повинных людей», — сказал он.

Шапошников обратился к депутату заксобрания от «Яблока» Борису Вишневскому, который возмутился показом «Бесогона» школьникам. «Показывать пропагандистскую программу 10-летним детям — значит калечить их психику и наносить серьезные травмы. Даже многие из взрослых не способны как следует разобраться в происходящем сейчас во время „спецоперации“, так что говорить о детях?», — сказал он.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить