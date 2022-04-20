В Петербурге ученикам начальной школы показали шоу «Бесогон». Оно выходит с маркировкой 18+

В петербургской школе № 321 ученикам начальной школы показали программу Никиты Михалкова «Бесогон», которая выходит с маркировкой 18+. Это возмутило родителей школьников и депутата Бориса Вишневского, рассказала «Фонтанка».

В показанном детям видео, посвященном фашизму, содержатся кадры жестокости и насилия — об этом сообщают титры в начале ролика. По словам учительницы, инициировавшей просмотр, «сцены насилия» из фильма были «изъяты».

Однако реакция четвероклашек на шоу все равно была эмоциональной: дети плакали после просмотра хроники Второй мировой войны и фрагментов современных новостных сюжетов о «спецоперации» на территории Украины, утверждает отец одной из учениц Валерий Шапошников.

«Один мальчик обещал при встрече забрызгать перцовым баллончиком показанную в фильме украинскую девочку и разобрать её на органы, другой — рыдал, так как у него во время спецоперации погибла бабушка. Кто‑то рыдал от ужаса, кто‑то плакал из‑за гибели ни в чём не повинных людей», — рассказал он.

По мнению мужчины, демонстрация подобного контента детям недопустима. Шапошников считает, что действиям учительницы необходимо дать правовую оценку и проверить на предмет разжигания межнациональной розни. С ним согласен и депутат петербургского парламента Борис Вишневский.