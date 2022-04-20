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В Петербурге ученикам начальной школы показали шоу «Бесогон». Оно выходит с маркировкой 18+

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:18

В петербургской школе № 321 ученикам начальной школы показали программу Никиты Михалкова «Бесогон», которая выходит с маркировкой 18+. Это возмутило родителей школьников и депутата Бориса Вишневского, рассказала «Фонтанка».

В показанном детям видео, посвященном фашизму, содержатся кадры жестокости и насилия — об этом сообщают титры в начале ролика. По словам учительницы, инициировавшей просмотр, «сцены насилия» из фильма были «изъяты».

Однако реакция четвероклашек на шоу все равно была эмоциональной: дети плакали после просмотра хроники Второй мировой войны и фрагментов современных новостных сюжетов о «спецоперации» на территории Украины, утверждает отец одной из учениц Валерий Шапошников.

«Один мальчик обещал при встрече забрызгать перцовым баллончиком показанную в фильме украинскую девочку и разобрать её на органы, другой — рыдал, так как у него во время спецоперации погибла бабушка. Кто‑то рыдал от ужаса, кто‑то плакал из‑за гибели ни в чём не повинных людей», — рассказал он.

По мнению мужчины, демонстрация подобного контента детям недопустима. Шапошников считает, что действиям учительницы необходимо дать правовую оценку и проверить на предмет разжигания межнациональной розни. С ним согласен и депутат петербургского парламента Борис Вишневский.

«История совершенно возмутительная: показывать пропагандистскую программу 10-летним детям — значит, калечить их психику и наносить серьезные травмы. Даже многие из взрослых не способны как следует разобраться в происходящем сейчас во время „спецоперации“ — так что говорить о детях?»
Борис Вишневский, депутат Заксобрания Петербурга

Политик уверен, что «категорически нельзя показывать» школьникам то, что «разжигает вражду и ненависть к другим народам». Такую деятельность педагогов Вишневский считает незаконной и «этически недопустимой».

«Для меня особая боль — то, что это происходит в моей родной школе, где я учился с первого по шестой класс и где постоянно бываю. Я уже связался по телефону с Анной Митяниной (уполномоченная по правам ребенка — Прим. ред.) и попросил обратить особое внимание на эту историю. Жду результатов проверки и принятия мер, вплоть до лишения навсегда права работать с детьми для тех, кто устраивает такие „занятия“, и тех, кто это санкционирует», — сказал он.

Руководство школы не прокомментировало инцидент. Сама же учительница объяснила свои действия тем, что «ребенок не может быть вне политики». Она хотела показать ученикам, «как националисты готовят своих детей к борьбе с нашими детьми», и тем самым осветить «политическую ситуацию в мире» и предотвратить «русофобские настроения и антироссийскую пропаганду».

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