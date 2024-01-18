В Петербурге суд ограничил доступ к песне «Гнида» рэпера Scally Milano

Калининский районный суд Петербурга ограничил доступ к песне «Гнида» российского рэпера Даниила Дмитриева, известного под псевдонимом Scally Milano. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.
Суд запретил распространение ссылки на сайт Muztam.net, по которой можно было найти трек. В композиции усмотрели «нецензурную брань» и «завуалированную пропаганду» употребления психоактивных веществ.
«Данные факторы негативно влияют на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей», — отметили в пресс-службе.
Претензии к песне возникли у региональной прокуратуры. Она заподозрила, что трек «предполагает для слушателя потенциальную возможность употребления психоактивных веществ».
Композиции Scally Milano не впервые вызывают опасения у правоохранителей. В октябре музыкант удалил ссылки на треки «Секс Деньги Наркотики» и все ту же «Гниду» из соцсети «ВКонтакте», ютуба и стрим-сервисов.
Тогда суд оштрафовал рэпера по административному делу о пропаганде наркотиков. В июле запретили еще 14 ссылок на песни Scally Milano и их тексты — тоже из‑за пропаганды запрещенных веществ.
До этого артиста оштрафовали за дискредитацию армии. Это случилось после того, как на творчество рэпера обратила внимание Екатерина Мизулина.