Scally Milano оштрафовали за антивоенный лозунг на концерте

Во время выступления в Петербурге 22 апреля Scally Milano скандировал со сцены «***** [к черту] войну!». Ему вторили посетители концерта. В пресс-службе судов Петербурга этот лозунг охарактеризовали как нечто «нехорошее, что расценивается как дискредитация использования Вооруженных сил РФ за пределами страны».