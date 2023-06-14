Scally Milano оштрафовали за антивоенный лозунг на концерте

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano на 40 тыс. рублей за антивоенный лозунг, который он скандировал во время выступления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Даниила Дмитриева признали виновным по административной статье о дискредитации Российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).
Во время выступления в Петербурге 22 апреля Scally Milano скандировал со сцены «***** [к черту] войну!». Ему вторили посетители концерта. В пресс-службе судов Петербурга этот лозунг охарактеризовали как нечто «нехорошее, что расценивается как дискредитация использования Вооруженных сил РФ за пределами страны».
Запись со скандированием лозунга попала в интернет. Ее, в частности, разместила у себя в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая также обвинила музыканта в пропаганде наркотиков.
Через несколько дней после постов Мизулиной петербургский концерт Scally Milano сорвали силовики, а «Фонтанка» и Mash сообщили о возбуждении уголовного дела о приобщении подростков к антиобщественным действиям. В каком статусе по делу находится музыкант, неизвестно. В МВД расследование не комментировали.
Позже Scally Milano опубликовал открытое письмо Мизулиной, где заявил, что не пропагандировал наркотики, и пообещал направить вектор своего творчества «на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям», а старые композиции «переформатировать».
Мизулина назвала обращение музыканта «позицией сильного человека» и попросила правоохранительные органы «быть снисходительнее» к рэперу.