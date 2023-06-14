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Scally Milano оштрафовали за антивоенный лозунг на концерте

Семён Гудошников
Сегодня в 14:01

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano на 40 тыс. рублей за антивоенный лозунг, который он скандировал во время выступления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Даниила Дмитриева признали виновным по административной статье о дискредитации Российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Во время выступления в Петербурге 22 апреля Scally Milano скандировал со сцены «***** [к черту] войну!». Ему вторили посетители концерта. В пресс-службе судов Петербурга этот лозунг охарактеризовали как нечто «нехорошее, что расценивается как дискредитация использования Вооруженных сил РФ за пределами страны».

Запись со скандированием лозунга попала в интернет. Ее, в частности, разместила у себя в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая также обвинила музыканта в пропаганде наркотиков.

Через несколько дней после постов Мизулиной петербургский концерт Scally Milano сорвали силовики, а «Фонтанка» и Mash сообщили о возбуждении уголовного дела о приобщении подростков к антиобщественным действиям. В каком статусе по делу находится музыкант, неизвестно. В МВД расследование не комментировали.

Позже Scally Milano опубликовал открытое письмо Мизулиной, где заявил, что не пропагандировал наркотики, и пообещал направить вектор своего творчества «на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям», а старые композиции «переформатировать».

Мизулина назвала обращение музыканта «позицией сильного человека» и попросила правоохранительные органы «быть снисходительнее» к рэперу.

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Екатерина МизулинаДаниил Дмитриев
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