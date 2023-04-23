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Полиция сорвала концерт Scally Milano. Глава ЛГИ Мизулина пообещала привлечь его к ответственности

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:55

Концерт рэпера Scally Milano в Петербурге остановили сотрудники антинаркотического управления полиции, сообщает «Фонтанка». На видео из соцсетей видно, как люди в форме просят слушателей отправиться на выход, но в зале слышны неодобрительные выкрики.

Scally Milano выступал в концертном зале «Гигант Холл», рэпер успел исполнить лишь одну композицию, а после этого у него отобрали микрофон. В администрации клуба предположили, что полиция могла прийти на концерт из‑за жалоб родителей юных слушателей: «Видимо, общественный резонанс накопился».

Mash пишет о прошлогоднем инциденте, когда 15-летний подросток попал в отделение токсикологии, употребив на концерте наркотики. В этот раз тоже появилась информация о смерти на концерте, но ее опровергли.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала рэпера «ублюдком» и «безответственным исполнителем» из‑за якобы склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Она пообещала привлечь Scally Milano к ответственности.

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Екатерина Мизулина
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