Суд запретил 14 ссылок на треки Scally Milano. В них нашли пропаганду наркотиков

После концерта Scally Milano, который прошел в Петербурге 22 апреля, Екатерина Мизулина обвинила артиста в пропаганде наркотиков. На данном концерте рэпер скандировал со сцены «***** [к черту] войну!», запись этого разлетелась в соцсетях. Мероприятие сорвали силовики, телеграм-каналы писали, что во время выступления якобы погибла несовершеннолетняя, но эту информацию опровергли.