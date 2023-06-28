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Суд запретил 14 ссылок на треки Scally Milano. В них нашли пропаганду наркотиков

Семён Гудошников
Сегодня в 10:49

Василеостровский суд Петербурга запретил распространять 14 ссылок на песни Scally Milano и их тексты, сказали в объединенной пресс-службе судов города. Среди перечисленных композиций — «О», «Два» и «Сделать это», а также трек «CBD Flow», который исполняет другой рэпер — Lovv66.

Признать данные песни запрещенными для несовершеннолетних просила прокуратура по обращению некой гражданки Строгановой.

Экспертиза, проведенная в рамках административного дела, пришла к выводу, что в указанных песнях есть пропаганда употребления наркотиков и позитивное отношение к продаже запрещенных средств.

«Рассматривая текст песен как художественное произведение, в совокупности, автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков. Данная информация способна сформировать у читателя/слушателя песен желание сделать то же самое, повторить действия автора», — заявили в пресс-службе судов.

После концерта Scally Milano, который прошел в Петербурге 22 апреля, Екатерина Мизулина обвинила артиста в пропаганде наркотиков. На данном концерте рэпер скандировал со сцены «***** [к черту] войну!», запись этого разлетелась в соцсетях. Мероприятие сорвали силовики, телеграм-каналы писали, что во время выступления якобы погибла несовершеннолетняя, но эту информацию опровергли.

«Фонтанка» и Mash сообщили о возбуждении уголовного дела о приобщении подростков к антиобщественным действиям. В каком статусе по делу находится музыкант, неизвестно. В МВД расследование не комментировали.

Позже Scally Milano опубликовал открытое письмо Мизулиной, где заявил, что не пропагандировал наркотики, и пообещал направить вектор своего творчества «на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям», а старые композиции «переформатировать». Мизулина назвала обращение музыканта «позицией сильного человека» и попросила правоохранительные органы «быть снисходительнее» к рэперу. Затем артист и лично встретился с Мизулиной.

14 июня Scally Milano оштрафовали на 40 тыс. рублей за антивоенный лозунг, который он скандировал на петербургском концерте.

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