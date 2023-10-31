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Рэпер Scally Milano удалил два трека из‑за дела о пропаганде наркотиков

Виктория Шанина
Сегодня в 15:04

Невский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Даниила Дмитриева, более известного как Scally Milano, по административному делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Претензии были связаны с треками «Секс Деньги Наркотики» и «Гнида», которые были опубликованы на странице Scally Milano в соцсети «ВКонтакте», на его ютуб-канале и стриминговых площадках.

По результатам экспертизы в текстах синглов обнаружили «побуждение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также признаки формирования положительного отношения к наркотическим веществам и их употреблению».

Дело завели по части 1.1 статьи 6.13 КоАП. Размер штрафа составил всего 10 тыс. рублей, но для такого небольшого взыскания Дмитриеву пришлось признать вину и удалить треки.

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