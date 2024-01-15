В Госдуме предложили создать уполномоченных по вопросам защиты животных

При этом первый зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов заявил, что все необходимое законодательство по этим вопросам уже существует. «Надо лишь начать нормально работать», — сказал он. Защитники животных же считают, что «одного общественного контроля» для решения проблемы не хватит.