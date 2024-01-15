В Госдуме предложили создать уполномоченных по вопросам защиты животных

Группа парламентариев из ЛДПР выступила с предложением создать должность уполномоченного по вопросам защиты животных, передает «Коммерсант».
Должности предложили создать на базе региональных общественных палат. По словам авторов инициативы, они помогут «связать власть, общество и зоозащитников, чтобы проблемы решались активнее».
Они пояснили, что сейчас, когда вопросами ответственного обращения с животными занимаются Минсельхоз, Россельхознадзор, Минприроды и Минкультуры, ответственность размывается между ведомствами. Создание специальной должности, по их мнению, повысит эффективность государственных мер по этим вопросам.
При этом первый зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов заявил, что все необходимое законодательство по этим вопросам уже существует. «Надо лишь начать нормально работать», — сказал он. Защитники животных же считают, что «одного общественного контроля» для решения проблемы не хватит.
«Коммерсант» отмечает, что похожие инициативы выдвигались и раньше. В 2016 году магаданская активистка Кристина Акчурина запустила петицию с таким предложением на сайте change.org. Она набрала более 600 тыс. подписей. В 2022 году должность омбудсмена по защите прав диких животных предложила ввести глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон, который позволяет региональным властям определять порядок обращения с бездомными животными и запрещает самовыгул. С того момента убивать бродячих собак разрешили в Республике Алтай, Бурятии и Магаданской области.