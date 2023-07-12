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Госдума позволила регионам самим решать, что делать с бездомными животными

Семён Гудошников
Сегодня в 20:53

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет регионам самим определять порядок обращения с безнадзорными животными. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

В первоначальной версии проекта предполагалось, что при отлове могут не применяться некоторые положения федерального закона «Об ответственном обращении с животными». В частности, снимался запрет на использование средств, приводящих к гибели животного.

В окончательной версии проекта этот пункт убрали и прописали, что «действия регионов должны соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными», но с оговоркой: «Если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ».

Как пишет РБК, эти изменения лишь внешние, а по сути нормы остались теми же, что были в первоначальном проекте. «Теперь регионы смогут устанавливать свой порядок обращения с безнадзорными животными, если на их территории такие животные причинили вред жизни или здоровью граждан. В этом случае также могут не применяться отдельные положения федерального закона, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных при отлове», — отмечает издание.

К окончательному чтению в документ включили запрет самовыгула. Теперь владельцы не должны допускать, чтобы их животные «свободно и неконтролируемо» двигались во дворах, по проезжей части, в лифтах, на спортивных и детских площадках.

На сайте Госдумы говорится, что цель законопроекта — защитить людей от нападений домашних животных. Там также отмечается, что при обсуждении инициативы депутатам поступили около 24 тыс. обращений граждан, многие из которых «учтены и вошли в поправки ко второму чтению».

«В законодательстве остаются нормы о размещении бездомных животных в приютах, а также о системе „Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат“ (ОСВВ). Регионы могут продолжать эффективно применять эти методы», — сказано в сообщении.

Ранее комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал отклонить семь законопроектов, предусматривающих в том или ином виде эвтаназию бездомных животных. «То есть эвтаназии безнадзорных животных в федеральном законе нет и не будет», — пояснили там. При этом инициативу о праве регионов самим решать, как обращаться с безнадзорными животными, в ее нынешнем виде комитет поддержал.

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