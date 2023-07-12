Госдума позволила регионам самим решать, что делать с бездомными животными

Как пишет РБК, эти изменения лишь внешние, а по сути нормы остались теми же, что были в первоначальном проекте. «Теперь регионы смогут устанавливать свой порядок обращения с безнадзорными животными, если на их территории такие животные причинили вред жизни или здоровью граждан. В этом случае также могут не применяться отдельные положения федерального закона, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных при отлове», — отмечает издание.