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На Алтае разрешили убивать бездомных животных

Семён Гудошников
Сегодня в 13:07

Госсобрание Республики Алтай (Эл Курултай) приняло законопроект, который позволяет убивать бродячих собак. За принятие инициативы проголосовали 30 местных депутатов, против — 2, еще 3 человека воздержались, сообщает «Сибирский экспресс».

Согласно принятому документу, бездомных животных после отлова будут доставлять в пункты временного содержания. Там в течение 11 дней будут решать, убивать ли их. Также усыплять планируют агрессивных собак. Действие закона не распространится на чипированных животных.

«После проведения карантинных мероприятий и стерилизации животные чаще сбиваются в стаи, нередко проявляют агрессию, добывая себе пишу или охраняя место обитания, — сказано в пояснительной записке. — Животные подвергаются риску заражения опасными болезнями от других собак и диких животных, представляют реальную угрозу для человека, нападают на домашний скот».

Глава Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай Айдар Тодошев заявил, что метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнюю среду обитания) на Алтае не был эффективным. Он утверждает, что число беспризорных собак лишь увеличилось, а в регионе есть только один приют, и тот — частный.

Решение об убийстве животных будут принимать «комиссионно», а проводить эвтаназию — специально выбранный подрядчик. Тодошев заявил, что «не видит смысла» вводить в комиссии зоозащитников, поскольку они все якобы выступают против усыпления даже тех собак, которые кусают детей.

Против законопроекта высказались несколько алтайских парламентариев. «Фактически, мы сегодня с вами запускаем конвейер смерти», — сказал независимый депутат Сергей Кухтуеков. Депутат Мария Демина отметила, что рост числа бездомных животных — это результат деятельности людей, а подобные законы недопустимы «с точки зрения морали и нравственности». «Я знаю, как мы применяем законы — в утилизацию пойдут абсолютно все собаки, которых будут ловить на улице», — считает она.

Ранее убивать бездомных животных разрешили в Бурятии и Магаданской области. Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов заявлял, что разрешение на убийство бездомных животных противоречит федеральному законодательству. Он просил прокуратуру проверить решение бурятских депутатов.

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