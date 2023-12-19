На Алтае разрешили убивать бездомных животных

Против законопроекта высказались несколько алтайских парламентариев. «Фактически, мы сегодня с вами запускаем конвейер смерти», — сказал независимый депутат Сергей Кухтуеков. Депутат Мария Демина отметила, что рост числа бездомных животных — это результат деятельности людей, а подобные законы недопустимы «с точки зрения морали и нравственности». «Я знаю, как мы применяем законы — в утилизацию пойдут абсолютно все собаки, которых будут ловить на улице», — считает она.