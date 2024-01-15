Vacio обвинил экс-солистку «Блестящих» в распространении видео, из‑за которого был арестован

«„Спрятавшая лицо под никабом“ — они явно преувеличивают мой лук на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Давайте не будем фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность. И если кому‑то станет легче, я так же, как и несколько человек, не избежала негативных последствий [от вечеринки]», — сказала Орлова.