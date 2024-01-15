Vacio обвинил экс-солистку «Блестящих» в распространении видео, из‑за которого был арестован

Рэпер Vacio обвинил экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову в съемке и публикации видео, ставшего основанием для административного дела и ареста артиста. Об этом пишет Mash со ссылкой на адвоката музыканта.
По словам его защиты, Орлова пришла в «Мутабор» в никабе и снимала посетителей, в том числе она записала, как гости стягивают с Vacio носок Balenciaga, надетый на его половой орган. Адвокат отметил, что сама бывшая певица не стала героиней никаких роликов и избежала негативных последствий.
Представитель Vacio обратил внимание, что артист не мог одновременно снимать видео и находиться в кадре, а также не имел к нему доступа и потому не мог опубликовать его в сети. Также адвокат требует провести экспертизу устройств Орловой.
Mash добавляет что полиция проверяла смартфон задержанного и не нашла в нем компрометирующих материалов.
В разговоре с «Газетой.ru» Орлова отрицает, что вела какую‑либо съемку, и в ответ обвинила рэпера в клевете.
«„Спрятавшая лицо под никабом“ — они явно преувеличивают мой лук на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Давайте не будем фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность. И если кому‑то станет легче, я так же, как и несколько человек, не избежала негативных последствий [от вечеринки]», — сказала Орлова.
Vacio оказался самым громким участником almost naked вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Он пришел туда с носком на члене. Через несколько дней после этого рэпер был задержан и арестован на 15 суток за пропаганду ЛГБТ, а затем получил второй арест на 10 суток за мелкое хулиганство. Кроме этого, в зале суда 25-летнему екатеринбуржцу вручили повестку в армию.