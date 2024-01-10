Суд отклонил иск на 1 млрд рублей против Ивлеевой

Хамовнический суд Москвы отклонил иск против Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей после «голой» вечеринки. Об этом сообщает ТАСС.
Суд принял такое решение, поскольку «сведения о том, что Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта РФ».
С требованием взыскать 1 млрд рублей ранее обратились 22 гражданина во главе с продюсером «Бригады» Александром Иншаковым. Он и остальные истцы требовали, чтобы Ивлеева перевела 1 млрд рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
С 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой под названием Almost Naked Party («Почти голая вечеринка»). Гостями стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
Происходящее на вечеринке (особенно наряд рэпера Vacio) возмутило некоторых зрителей. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Настю Ивлееву на экстремизм. Общественники также написали в СК, МВД и прокуратуру заявления с требованием проверить вечеринку на «пропаганду ЛГБТ»*.
Позже Ивлеева записала видеообращение, в котором рассказала о создании мероприятия, прокомментировала образ гостей и рэпера Vacio в частности, а также принесла извинения и пообещала передать часть заработанных денег благотворительным организациям. Подобные видео в свою очередь также записали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Vacio и Дима Билан. Подробнее о случившемся «Афиша Daily» рассказывала здесь.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.