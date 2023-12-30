«Мутабору» грозит закрытие на три месяца после «почти голой» вечеринки Ивлеевой

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:49
Фото: Kelly Sikkema/Unsplash

Роспотребнадзор обвинил «Мутабор» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время проведения той самой вечеринки Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС.

По статье 6.6. КоАП клубу грозит приостановление деятельности до 90 суток. Лефортовский суд Москвы рассмотрит этот вопрос 9 января.

По словам источника ТАСС, клуб получил предписание от Роспотребнадзора еще до проведения вечеринки Ивлеевой. Официального подтверждения нет. Команда клуба пока никак не комментировала информацию о его возможном закрытии.

В настоящее время «Мутабор» не работает. Ранее было объявлено о переносе двух мероприятий, ранее запланированных на 28 и 31 декабря. Новогоднее шоу YeahNYE перенесли на 17 февраля, а рождественский концерт «µскусство» — на 4 мая.

Пока неясно, что произойдет с другими выступлениями на сцене Mutabor. На 29 декабря там назначен концерт фольклорных ансамблей «Лели» и «Комонь», на 4 января — выступление Джизуса, на 5-е — вечеринка объединения Asylum, а 6-го — «Рождественский вертеп от Рабицы».

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