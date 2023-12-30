«Мутабору» грозит закрытие на три месяца после «почти голой» вечеринки Ивлеевой

Роспотребнадзор обвинил «Мутабор» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время проведения той самой вечеринки Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС.
По статье 6.6. КоАП клубу грозит приостановление деятельности до 90 суток. Лефортовский суд Москвы рассмотрит этот вопрос 9 января.
По словам источника ТАСС, клуб получил предписание от Роспотребнадзора еще до проведения вечеринки Ивлеевой. Официального подтверждения нет. Команда клуба пока никак не комментировала информацию о его возможном закрытии.
Пока неясно, что произойдет с другими выступлениями на сцене Mutabor. На 29 декабря там назначен концерт фольклорных ансамблей «Лели» и «Комонь», на 4 января — выступление Джизуса, на 5-е — вечеринка объединения Asylum, а 6-го — «Рождественский вертеп от Рабицы».