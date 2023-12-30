«Мутабору» грозит закрытие на три месяца после «почти голой» вечеринки Ивлеевой

В настоящее время «Мутабор» не работает. Ранее было объявлено о переносе двух мероприятий, ранее запланированных на 28 и 31 декабря. Новогоднее шоу YeahNYE перенесли на 17 февраля, а рождественский концерт «µскусство» — на 4 мая.