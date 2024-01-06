Letterboxd подвел итоги 2023 года. Рейтинги возглавили «Паутина вселенных» и «Бедные-несчастные»

Платформа Letterboxd подвела итоги 2023 года. Самой высокооцененной картиной стал мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных».
Всего в прошлом году пользователи Letterboxd поставили 341 млн оценок. В рейтинг попали полнометражные повествовательные фильмы (за исключением определенных категорий), которые вышли в прокат или на стримингах в 2023-м.
Наивысшие оценки пользователей получили «Человек-паук: Паутина вселенных» (средняя оценка — 4,5), «Бедные-несчастные» (4,3), «Оппенгеймер» (4,3). О каждом из них рассказывала «Афиша Daily».
«Годзилла: Минус один» (средняя оценка — 4,2) признан лучшим экшном года на Letterboxd, «Оппенгеймер» — главной драмой, «Два, три, демон, приди!» (3,6) — главным хоррором, «Прошлые жизни» (4,2) — лучшей романтической лентой. А «Бедные-несчастные» пользователи посчитали самыми выдающимися сразу в нескольких жанрах — комедии, фэнтези и научной фантастике.
«Барби» (средняя оценка — 3,9) стала самой популярной на Letterboxd — с фильмом Греты Гервиг взаимодействовали чаще всего: отмечали, ставили рейтинги с лайками и добавляли в списки. Самой просматриваемой карточкой среди актрис стала Марго Робби, а среди мужчин победу одержал Джейсон Шварцман («Город астероидов»). Кристофер Нолан вызвал у пользователей платформы наибольший интерес среди режиссеров.
Letterboxd отметил, что из 50 прошлогодних фильмов с самыми высокими рейтингами 14 сняли женщины. Это значительный скачок по сравнению с восемью в 2022-м и близкий к итогам 2020-го, когда в топ попали шестнадцать постановщиц. «Мы будем продолжать это делать [подчеркивать вклад режиссерок] до тех пор, пока в этом не отпадет необходимость», — подчеркнули там.
Ранее свои итоги подвел онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Рейтинг возглавил сериал Рустама Мосафира «Король и Шут» о творчестве одноименной панк-группы.