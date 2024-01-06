Letterboxd подвел итоги 2023 года. Рейтинги возглавили «Паутина вселенных» и «Бедные-несчастные»

Letterboxd отметил, что из 50 прошлогодних фильмов с самыми высокими рейтингами 14 сняли женщины. Это значительный скачок по сравнению с восемью в 2022-м и близкий к итогам 2020-го, когда в топ попали шестнадцать постановщиц. «Мы будем продолжать это делать [подчеркивать вклад режиссерок] до тех пор, пока в этом не отпадет необходимость», — подчеркнули там.