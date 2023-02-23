A24 показала трейлер мелодрамы «Прошлые жизни»

Компания A24 выпустила первый трейлер мелодрамы Селина Сонга «Прошлые жизни». Когда состоится премьера фильма, пока неизвестно.
Картина рассказывает историю о влюбленных с детства друг в друга Норы и Хэ Суна, чьи мечты о совместной старости разбиваются вдребезги, когда девушка покидает Южную Корею и переезжает в США. Там Нора выходит замуж и заново влюбляется. Спустя 20 лет Нора и Хэ Сун решают встретиться на одну судьбоносную неделю, сталкиваясь с понятиями любви и судьбы.
Помимо режиссуры, Селин Сонг написал и сценарий к «Прошлым жизням». Кинематографист стал известен после написания первого сезона сериала «Колесо времени» на Prime Video.
В актерский состав ленты вошли Грета Ли («Девочки»), Тео Ю («Лето», «Решение уйти») и Джон Магаро («Игра на понижение», «Академия «Амбрела»).