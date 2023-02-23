A24 показала трейлер мелодрамы «Прошлые жизни»

Картина рассказывает историю о влюбленных с детства друг в друга Норы и Хэ Суна, чьи мечты о совместной старости разбиваются вдребезги, когда девушка покидает Южную Корею и переезжает в США. Там Нора выходит замуж и заново влюбляется. Спустя 20 лет Нора и Хэ Сун решают встретиться на одну судьбоносную неделю, сталкиваясь с понятиями любви и судьбы.