«Появление Годзиллы в новом фильме настолько будоражит, что ты практически забываешь, что самого монстра на экране не так уж много, — пишет Штраус. — Очевидный эмоциональный интеллект этой картины демонстрирует, чего не хватало другим фильмам франшизы. Все это приводит к финалу, который явно должен вызвать у вас слезы — если вы сам не монстр, конечно».