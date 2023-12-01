«Годзилла: Минус один», 37-й фильм многолетней франшизы о гигантском монстре, вышел в американский прокат 1 декабря. Первая реакция критиков — абсолютный восторг.
По состоянию на 1 декабря оценка новой «Годзиллы» на Rotten Tomatoes составляет 98% на основе 48 рецензий. На Metacritic картина заработала 80 баллов при 18 рецензиях. Выход фильма приурочен к 70-летию культовой франшизы о монстре, которая началась с «Годзиллы» студии Toho в 1954 году. В Японии лента вышла 3 ноября и уже заработала там более 20 млн долларов.
Историческая картина Такаси Ямадзаки, сценариста, режиссера, известного компьютерного аниматора и создателя спецэффектов, возвращает кайдзю к его истокам. Монстр появляется у берегов Японии в тот момент, когда страна пытается оправиться от разрушительных последствий Второй мировой войны.
Американские критики единогласно хвалят фильм за выдающиеся визуальные эффекты, созданные Ямадзаки с относительно небольшим бюджетом, трогательную человеческую драму и мастерское использование кайдзю в качестве инструмента для социального комментария.
Что пишут критики
«„Годзилла: Минус один“ — это, возможно, один из лучших фильмов о Годзилле, когда‑либо появлявшихся на экране», — пишет критик ReelViews Джеймс Берардинелли.
«Несмотря на то что он был сделан всего за 15 млн долларов — менее 10% бюджета предыдущей экранизации, „Годзилла против Конга“, — новый фильм выглядит внушительно. Создатели эффектно используют исторические декорации и кадры океана, снятые с дрона. Сцены разрушений, вызванных кайдзю, также впечатляют: момент, где гигантский военный корабль летит по экрану как маленькая щепка, уже стоит посмотреть в Imax», — комментирует Кэти Райф из IGN Movies.
«Режиссер и сценарист Такаси Ямадзаки смешивает элементы современного блокбастера с эмоциональной и политической подоплекой оригинального фильма 1954 года. Результат просто волшебный — это праздник для глаз и увлекательная эпопея во всех смыслах», — отзывается о фильме критик The Washington Post Лукас Тревор.
Журналист Daily Beast Ник Шагер рад возвращению Годзиллы на историческую родину после неоднозначных голливудских фильмов.
«Американские экранизации Годзиллы получались в лучшем случае с переменным успехом. Были и небольшие взлеты вроде „Годзиллы“ 2014-го и „Годзиллы против Конга“ 2021-го, но в основном результаты были неутешительными. Чего не скажешь про работы режиссеров с родины монстра: новый фильм студии Toho в очередной раз доказывает, что японцы знают, как правильно воплотить на экране культовое радиоактивное чудовище», — отмечает Шагер.
«Умело балансируя между личностной драмой и угрозами апокалиптического масштаба, фильм ненавязчиво говорит и о социополитических проблемах. Картина дает поклонникам все, что они могли бы ждать от сиквела, включая обилие катастрофических разрушений и хаоса», — добавляет он.
Боб Штраус из San Francisco Chronicle хвалит как впечатляющие визуальные эффекты, так и отличную работу с персонажами.
«Появление Годзиллы в новом фильме настолько будоражит, что ты практически забываешь, что самого монстра на экране не так уж много, — пишет Штраус. — Очевидный эмоциональный интеллект этой картины демонстрирует, чего не хватало другим фильмам франшизы. Все это приводит к финалу, который явно должен вызвать у вас слезы — если вы сам не монстр, конечно».
«„Годзилле: Минус один“ удается то, к чему стремились другие фильмы франшизы, — использовать монстра в качестве инструмента для крепкого сторителлинга. Драматургия ленты захватывает так же, как и экшен. Привычные мотивы, которые успели в последнее время стать утомительной пародией на самих себя, вновь возвращаются с новым „радиоактивным“ дыханием. Среди обломков Токио Ямадзаки находит гуманистическое послание», — отмечает Мэтт Шимковиц из AV Club.
«Новый фильм предлагает альтернативу повсеместному синдрому киновселенных. Это искусно сделанное возвращение к классике кайдзю и, вероятно, первая картина о Годзилле, которая заставит вас плакать. Посмотрите ее на самом большом экране», — добавляет Кристофер Круc из Rolling Stone.