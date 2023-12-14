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Сериал «Король и Шут» занял первое место по просмотрам на «Кинопоиске» в 2023 году

Александр Голиков
Сегодня в 14:50

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» подвел итоги года и рассказал о фильмах и сериалах, которые пользователи сервиса смотрели в этом году чаще всего. Рейтинг возглавил сериал Рустама Мосафира «Король и Шут» о творчестве отечественной панк-группы.

В первую пятерку по просмотрам также вошли фильмы Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» и «Переводчик». Еще одна картина режиссера — «Джентльмены» — завершает топ-20.

Кроме того, в топ-10 вошли российские сериалы «Кибердеревня», «Беспринципные», «Вампиры средней полосы», «Два холма», а также фильмы «Пищеблок», «Беспринципные в деревне»,«Джон Уик-4» и «Кунг-фу жеребец».

Как отмечают сотрудники сервиса, в этом году у аудитории продолжил расти интерес к отечественным проектам. В 2020 году 60% подписчиков «Кинопоиска» посмотрели за год хотя бы один российский фильм и сериал, спустя два года таких зрителей было уже более 75%.

Премьера сериала «Король и Шут» состоялась на «Кинопоиске» 2 марта 2023 года. Вдова покойного вокалиста группы Михаила Горшенева Ольга Горшенева раскритиковала проект, заявив, что образ Горшка «не соответствует действительности». Она посоветовала режиссеру Мосафиру «нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».

В апреле «Афиша Daily» рассказала о подробностях съемок сериала об одной из самых заметных рок-групп России.

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Рустам МосафирМихаил Горшенев
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