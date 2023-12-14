Сериал «Король и Шут» занял первое место по просмотрам на «Кинопоиске» в 2023 году

Как отмечают сотрудники сервиса, в этом году у аудитории продолжил расти интерес к отечественным проектам. В 2020 году 60% подписчиков «Кинопоиска» посмотрели за год хотя бы один российский фильм и сериал, спустя два года таких зрителей было уже более 75%.