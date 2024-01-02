В сети появилась аудиоверсия книги «Слово пацана» Роберта Гараева

На сервисах «Литрес» и «Букмейт» появилась аудиоверсия книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева. Об этом сообщил ТАСС.
Текст книги зачитали актеры, сыгравшие в сериале по ее мотивам «Слово пацана. Кровь на асфальте». В записи аудиоверсии приняли участие Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и Елизабета Базыкина.
Также над проектом работали сам Гараев и чтец Кирилл Радциг. Последний озвучил воспоминания участников казанских криминальных группировок, правозащитников и очевидцев описываемых в издании событий.
Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» вышла в 2020 году в издательстве Individuum. Она рассказала о «казанском феномене» — молодежных криминальных группировках, которые появились в Казани в 70-х и 80-х годах.
Ранее Individuum заявил, что переиздаст книгу Гараева с дополнениями и новой обложкой. Это случилось после того, как сериал по мотивам издания посмотрел каждый шестой россиянин.
В будущем Гараев планирует написать книгу о криминальных группировках, состоящих из женщин. Он объяснил, почему эту затею было сложно реализовать, но с выходом сериала по его книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» стало проще.
«Афиша Daily» рассказывала о сериале Жоры Крыжовникова и его успехе среди современных российских подростков. Также мы спросили Роберта Гараева, что почитать про ОПГ.