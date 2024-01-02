В сети появилась аудиоверсия книги «Слово пацана» Роберта Гараева

В будущем Гараев планирует написать книгу о криминальных группировках, состоящих из женщин. Он объяснил, почему эту затею было сложно реализовать, но с выходом сериала по его книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» стало проще.