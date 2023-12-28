Individuum переиздаст книгу «Слово пацана» с дополнениями и новой обложкой

Журналист и писатель попал в одну из уличных банд Казани — «Низы» — еще в средней школе. Теперь спустя годы он пытается осмыслить как собственный подростковый опыт, так и десятков тысяч сверстников. Книга легла в основу сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».