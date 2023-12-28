Individuum переиздаст книгу «Слово пацана» с дополнениями и новой обложкой

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:52
Фото: Пресс-материалы

Individuum переиздаст с дополнениями книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе издательства.

В переиздании появятся дополнительные фотографии участников казанских группировок в 1970–1990-е, актуальное авторское послесловия, а также словарик, поясняющий значения слов «чушпан», «мотаться», «асфальтные войны» и других. Книга выйдет с обновленной обложкой.

1/2

Новая обложка

2/2

Старая обложка

«Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» — исследование Роберта Гараева о казанском феномене: как полторы сотни молодежных группировок сначала «делили асфальт» в драках район на район, а затем начали массово истреблять себе подобных.

Журналист и писатель попал в одну из уличных банд Казани — «Низы» — еще в средней школе. Теперь спустя годы он пытается осмыслить как собственный подростковый опыт, так и десятков тысяч сверстников. Книга легла в основу сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Предзаказ на переиздание откроется в интернет-магазине издательства Kiosk Shop 4 января/ В продаже переиздание появится в феврале.

В начале декабря в России кончился печатный тираж книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». К концу года издательство срочно выпустило дополнительный тираж в 46 тысяч экземпляров. В январе планируется допечатка — 20 тысяч экземпляров.

В будущем Гараев планирует написать книгу о криминальных группировках, состоящих из женщин. Он объяснил, почему эту затею было сложно реализовать, но с выходом сериала по его книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» стало проще.

Подробности по теме
Криминальное чтиво: автор «Слова пацана» советует, что почитать про ОПГ
Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+