Автор «Слова пацана» Роберт Гараев напишет книгу о женских бандах

Писатель Роберт Гараев планирует написать книгу о криминальных группировках, состоящих из женщин. Он объяснил, почему эту затею было сложно реализовать, но с выходом сериала по его книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» стало проще.
Гараев рассказал участникам встречи в парке Горького, что участницы «бабских контор» всегда неохотно шли на разговор, но после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и его книги они стали активнее делиться своим прошлым в группировках. Готовящееся произведение выйдет в издательстве Individuum.
17 декабря «Букмейт» организовал встречу с Гараевым на «Плюс Даче». Писатель сказал, что его документальную книгу можно рассматривать как подробный гид по миру криминальных группировок Казани 1980–1990-х, которая и легла в основу сериала Жоры Крыжовникова.
В декабре в РФ кончился печатный тираж книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Изначально в магазинах и на маркетплейсах находились порядка 2000 экземпляров, теперь выйдут еще 16 тыс. копий.