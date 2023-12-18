Автор «Слова пацана» Роберт Гараев напишет книгу о женских бандах

Гараев рассказал участникам встречи в парке Горького, что участницы «бабских контор» всегда неохотно шли на разговор, но после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и его книги они стали активнее делиться своим прошлым в группировках. Готовящееся произведение выйдет в издательстве Individuum.