Тейлор Свифт побила рекорд Элвиса Пресли по количеству недель в топе Billboard

Тейлор Свифт побила многолетний рекорд Элвиса Пресли по количеству недель, проведенных сольным исполнителем на вершине чарта Billboard 200. Об этом сообщает Variety.
Свифт возглавляла чарт 68 недель, что на одну больше, чем было у Пресли. Это случилось после того, как ее альбом «1989 (Taylor’s Version)» в пятый раз оказался на первом месте в последнюю полную неделю отслеживания 2023 года.
Несмотря на то, что Свифт установила новый рекорд для отдельного исполнителя, абсолютный максимум среди всех артистов по-прежнему принадлежит группе The Beatles, чьи альбомы пробыли 132 недели на вершине Billboard 200.
Ранее мировой тур Свифт «Eras» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный концертный тур в истории. Еще за год до своего завершения его доход превысил 1 млрд долларов. «Eras», начавшийся в марте 2023 года, закончится в декабре 2024-го, после 151 концерта по всему миру.
В 2023 году Тейлор Свифт стала человеком года по верcии Time, забрала 10 наград Billboard Music Awards и только на Spotify заработала более 100 млн долларов. Обложка Time со Свифт и котом Бенджамином запустила новый тренд в тиктоке. «Афиша Daily» рассказывала, почему певица — мессия поп-музыки.