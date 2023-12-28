Первый канал и ВГТРК раскрыли стоимость политической рекламы к выборам президента

Дешевле всего реклама на Первом обойдется с 5.00 до 8.00 по московскому времени по выходным с 17 февраля до 1 марта — 109,6 тыс. рублей за 20 секунд эфира, а в будние дни размещение в это же время будет стоить 273–274,9 тыс. На «России 1» аналогичные слоты дешевле: 86,5–86,6 тыс. рублей в выходные и от 185,2 до 186,6 тыс. в будние дни.