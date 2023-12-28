Первый канал и ВГТРК раскрыли стоимость политической рекламы к выборам президента

Первый канал и ВГТРК («Россия 1») огласили стоимость размещения агитационных роликов в ходе предстоящей кампании по выборам президента РФ, передает РБК. Этап агитации в СМИ пройдет с 17 февраля по 15 марта.
Дешевле всего реклама на Первом обойдется с 5.00 до 8.00 по московскому времени по выходным с 17 февраля до 1 марта — 109,6 тыс. рублей за 20 секунд эфира, а в будние дни размещение в это же время будет стоить 273–274,9 тыс. На «России 1» аналогичные слоты дешевле: 86,5–86,6 тыс. рублей в выходные и от 185,2 до 186,6 тыс. в будние дни.
Отдать 1,14 млн рублей придется Первому за 20-секундный слот с 20.00 до 23.00 по будням со 2 по 8 марта, в выходные — 1,07 млн. На «России 1» это же время 861,8 тыс. руб. по будням и 1,05 млн руб. — по выходным.
«Россия 1» продает самый дорогой 20-секундный слот с 17.00 до 20.00 по выходным в неделю накануне выборов за 1,19 млн рублей, а Первый — за 917 тыс.
Каналы не принимают к размещению агитационные материалы хронометражем менее пяти секунд. Если ролик длится меньше 20 секунд, его стоимость будет рассчитываться пропорционально прайсу, пишет РБК.
Самовыдвиженке Екатерине Дунцовой отказали в регистрации на выдвижение в президенты, сославшись на «ошибки в заявлениях». Она обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее кандидатуру на выборах, так как ее инициативная группа уже не успеет провести повторное собрание. Верховный суд отклонил ее иск к ЦИК, политикесса заявила о намерении создать собственную политическую партию.