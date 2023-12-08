Выборы президента России впервые будут многодневными

В России выборы президента впервые будут многодневными. Об этом говорится в телеграм-канале Центризбиркома.
Голосование пройдет с 15 по 17 марта. В присоединенных и приграничных с Украиной регионах будет применяться придомовое голосование.
ЦИК также принял календарный план, согласно которому выдвигаться кандидатам от партии возможно до 1 января, а самовыдвиженцам — до 27 декабря.
Накануне Совфед единогласно назначил выборы президента на 17 марта. О своем желании выдвигаться на выборы уже объявили юрист Сергей Липатов, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков и другие. Владимир Путин о своем выдвижении пока официально не сообщал.
14 ноября Путин одобрил поправки в закон о выборах президента, которые позволяют голосовать на территориях, где введено военное положение. В поправках также говорится, что снимать фото и видео на участках смогут только те, кто «имеет право на это согласно законодательству РФ».