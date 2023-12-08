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Выборы президента России впервые будут многодневными

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:15

В России выборы президента впервые будут многодневными. Об этом говорится в телеграм-канале Центризбиркома.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта. В присоединенных и приграничных с Украиной регионах будет применяться придомовое голосование.

ЦИК также принял календарный план, согласно которому выдвигаться кандидатам от партии возможно до 1 января, а самовыдвиженцам — до 27 декабря.

Накануне Совфед единогласно назначил выборы президента на 17 марта. О своем желании выдвигаться на выборы уже объявили юрист Сергей Липатов, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков и другие. Владимир Путин о своем выдвижении пока официально не сообщал.

14 ноября Путин одобрил поправки в закон о выборах президента, которые позволяют голосовать на территориях, где введено военное положение. В поправках также говорится, что снимать фото и видео на участках смогут только те, кто «имеет право на это согласно законодательству РФ».

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Совет ФедерацииГосдума
люди
Владимир ПутинБорис НадеждинСергей ЛипатовИгорь Стрелков
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