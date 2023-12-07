Реклама
Новости

В России выборы президента пройдут 17 марта

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:18

Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято единогласно. «За» проголосовали 162 сенатора. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что 8 декабря ЦИК рассмотрит возможность организации трехдневного голосования

«Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. Избирательная система России обладает запасом прочности для должного проведения выборов президента», — сказала она.

О своем желании выдвигаться на выборы уже объявили юрист Сергей Липатов, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков и другие. Будет ли Владимир Путин баллотироваться на пятый срок, пока неизвестно.

14 ноября Владимир Путин одобрил поправки в закон о выборах президента, которые позволяют голосовать на территориях, где введено военное положение. В поправках также говорится, что снимать фото и видео на участках смогут только те, кто «имеет право на это согласно законодательству РФ».

расскажите друзьям
теги
ЦИК РоссииСовет ФедерацииГосдума
люди
Элла ПамфиловаВладимир ПутинБорис НадеждинСергей ЛипатовИгорь Стрелков
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»