В России выборы президента пройдут 17 марта

Решение было принято единогласно. «За» проголосовали 162 сенатора. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что 8 декабря ЦИК рассмотрит возможность организации трехдневного голосования
«Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. Избирательная система России обладает запасом прочности для должного проведения выборов президента», — сказала она.
О своем желании выдвигаться на выборы уже объявили юрист Сергей Липатов, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков и другие. Будет ли Владимир Путин баллотироваться на пятый срок, пока неизвестно.
14 ноября Владимир Путин одобрил поправки в закон о выборах президента, которые позволяют голосовать на территориях, где введено военное положение. В поправках также говорится, что снимать фото и видео на участках смогут только те, кто «имеет право на это согласно законодательству РФ».