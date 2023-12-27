Верховный суд отклонил иск Екатерины Дунцовой к ЦИК. Она намерена создать свою партию

«Сегодня я не могу баллотироваться в президенты России, но считаю, что нам руки опускать ни в коем случае нельзя, нельзя останавливаться. То движение, которое возникло, оно должно быть сохранено. Сегодня нет партии, которая бы представляла наши интересы», — сказала она.