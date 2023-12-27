Верховный суд отклонил иск Екатерины Дунцовой к ЦИК. Она намерена создать свою партию

Верховный суд отклонил иск политикессы Екатерины Дунцовой к Центральной избирательной комиссии. Ранее ЦИК отказал ей в регистрации в качестве кандидата в президенты России, судебным решением она хотела включить себя в бюллетени. Об этом пишет «Осторожно, новости».
Представитель ЦИК на заседании заявил, что Дунцова нарушила правила создания группы избирателей: нотариус не зафиксировала правильно количество голосующих, собрание провели не по регламенту, в протоколе собрания группы у участников были неправильно указаны отчества и учетные данные, а в документах не хватало копий паспортов.
Политикесса не согласна с версией комиссии, она уверена, что все присутствовавшие на собрании «видели, что мы провели регистрацию, установили количество участников группы и только после закрытия регистрации приступили к самому собранию».
«Сегодня я не могу баллотироваться в президенты России, но считаю, что нам руки опускать ни в коем случае нельзя, нельзя останавливаться. То движение, которое возникло, оно должно быть сохранено. Сегодня нет партии, которая бы представляла наши интересы», — сказала она.
»«Нет партии, которая бы транслировала ценности за мир, но при этом еще и отстаивала их. Я считаю, что нам необходимо выступить с инициативой создания политической партии, которая бы нас всех представляла», — отметила самовыдвиженка.
Кроме этого, она пообещала оказать помощь в сборе подписей для Бориса Надеждина, если его группу избирателей зарегистрируют.
После отказа в регистрации на прошлой неделе журналистка также обращалась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее кандидатуру на выборах, так как ее инициативная группа уже не успеет провести повторное собрание.
В эфире ютуб-канала «Живой гвоздь» руководитель «Яблока» Григорий Явлинский прокомментировал ее просьбу, сказав, что «понятия не имел, кто эта девушка». На вопрос о возможном выдвижении Дунцовой от партии политик ответил: «Не знаю, может быть».